 Власти Гаити мобилизуют ресурсы после мощного землетрясения | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 14.08.2021

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Мир

Власти Гаити мобилизуют ресурсы после мощного землетрясения

Эпицентр землетрясения находился в 125 км к западу от столицы - Порт-о-Пренса. Магнитуда превысила показатели, зафиксированные во время землетрясений 2010 и 2018 годов.

Порт-о-Пренс

Порт-о-Пренс (фото из архива)

В Гаити произошло мощное землетрясение магнитудой 7,2. Как в субботу, 14 августа, сообщила Геологическая служба США (USGS), эпицентр находился примерно в 125 км к западу от столицы - Порт-о-Пренса.

Магнитуда нынешнего бедствия превысила показатель 2018 года (5,9), когда в результате удара стихии погибли свыше десятка человек, а также - разрушительной трагедии 2010 года (7,1). Тогда столице был нанесен существенный урон, а жертвами оказались более 230 тыс. человек.

Как написал в Twitter премьер-министр Ариэль Анри, в результате нынешнего землетрясения есть погибшие. Кроме того, нанесен материальный ущерб. Точный объем потерь устанавливается.

Власти мобилизуют ресурсы

По первым оценкам местных властей, речь идет минимум о 29 жертвах. В то же время USGS спрогнозировала, что счет погибших после подведения итогов произошедшего может пойти на сотни.

Глава кабмина уже заявил, что мобилизует все ресурсы администрации для преодоления последствий удара стихии.

В Ле-Ке разрушены большой отель и ряд зданий

Один из крупных городов, находившихся примерно в 40 км от эпицентра, - Ле-Ке на юго-западе страны. Его население составляет около 126 тыс. человек. Два свидетеля сообщили агентству Reuters об обрушении там большого отеля и еще ряда зданий.

В январе 2010 года в Республике Гаити произошло крупнейшее за минувшие двести лет землетрясение, в результате которого погибли свыше 230 тыс. человек. Около 60 процентов построек были полностью разрушены, 1,3 млн жителей лишились крыши над головой.

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    Город в руинах: Мехико после землетрясения

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    Автор: Марко Лангер, Илья Коваль


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