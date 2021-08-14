Власти Гаити мобилизуют ресурсы после мощного землетрясения

В Гаити произошло мощное землетрясение магнитудой 7,2. Как в субботу, 14 августа, сообщила Геологическая служба США (USGS), эпицентр находился примерно в 125 км к западу от столицы - Порт-о-Пренса.
Магнитуда нынешнего бедствия превысила показатель 2018 года (5,9), когда в результате удара стихии погибли свыше десятка человек, а также - разрушительной трагедии 2010 года (7,1). Тогда столице был нанесен существенный урон, а жертвами оказались более 230 тыс. человек.
Как написал в Twitter премьер-министр Ариэль Анри, в результате нынешнего землетрясения есть погибшие. Кроме того, нанесен материальный ущерб. Точный объем потерь устанавливается.
Власти мобилизуют ресурсы
По первым оценкам местных властей, речь идет минимум о 29 жертвах. В то же время USGS спрогнозировала, что счет погибших после подведения итогов произошедшего может пойти на сотни.
Глава кабмина уже заявил, что мобилизует все ресурсы администрации для преодоления последствий удара стихии.
В Ле-Ке разрушены большой отель и ряд зданий
Один из крупных городов, находившихся примерно в 40 км от эпицентра, - Ле-Ке на юго-западе страны. Его население составляет около 126 тыс. человек. Два свидетеля сообщили агентству Reuters об обрушении там большого отеля и еще ряда зданий.
В январе 2010 года в Республике Гаити произошло крупнейшее за минувшие двести лет землетрясение, в результате которого погибли свыше 230 тыс. человек. Около 60 процентов построек были полностью разрушены, 1,3 млн жителей лишились крыши над головой.
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Город в руинах: Мехико после землетрясения
Десятки разрушенных домов
19 сентября около 13 часов дня по местному времени жители мексиканской столицы ощутили подземные толчки. Эпицентр землетрясения магнитудой от 6,8 до 7,1 находился примерно в 130 км от Мехико, в соседнем штате Пуэбла. Десятки домов, только что монолитно стоявших, в считанные секунды превратились в груду обломков и строительной пыли.
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Город в руинах: Мехико после землетрясения
Silencio! Тишина!
После землетрясения спасатели начали разбор завалов голыми руками. Использовать технику опасно, это может привести к разрушению соседних уцелевших зданий, объяснил глава МВД Мексики Мигель Анхель Осорио Чонг. Время от времени на месте катастрофы появляется табличка "Silencio" ("Тишина". - Ред.), работа приостанавливается, и спасатели прислушиваются в надежде услышать крики о помощи выживших.
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Город в руинах: Мехико после землетрясения
Горожане приходят на помощь
В спасательной операции участвуют не только пожарные и сотрудники экстренных служб, но и обычные жители Мехико, которые совсем недавно в страхе пытались найти укрытие от землетрясения. Чтобы помочь при разборе завалов, люди приносят ведра и питьевую воду.
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Город в руинах: Мехико после землетрясения
Дети, погибшие за школьной партой
В результате землетрясения частично обрушилась одна из школ Мехико. Под обломками здания погибли по меньшей мере 20 детей и двое взрослых. Еще 30 школьников и восемь взрослых числятся без вести пропавшими.
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Город в руинах: Мехико после землетрясения
Шок и утешение
Стихия застала 20-миллионный Мехико в самый разгар рабочего дня. Кто-то отправился на обед, кто-то сидел в офисе за работой. Для многих землетрясение стало шоком. В такой ситуации объятия близкого человека могут хоть немного привести в чувства.
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Город в руинах: Мехико после землетрясения
Пункты выдачи медикаментов
По всему городу спонтанно были организованы пункты выдачи продовольствия, воды и медикаментов. Под присмотром врачей жителей пережившего катастрофу города обеспечили всем необходимым.
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Город в руинах: Мехико после землетрясения
Разбор завалов общими усилиями
Тяжелые обломки бетонных и каменных стен удаляют с места разбора завалов совместными усилиями. Мужчины и женщины образуют живые цепочки, чтобы облегчить работу спасателей. Люди трудятся, не жалея своих сил.
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Город в руинах: Мехико после землетрясения
Почти 250 погибших
Властям Мексики только предстоит подсчитать ущерб, нанесенный стихийным бедствием. Но главная трагедия - это по меньшей мере 248 погибших в мексиканской столице и соседних штатах. Без света остались 3,8 миллиона человек.
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Город в руинах: Мехико после землетрясения
Вскоре после учений
Всего за пару часов до катастрофы во многих школах и учреждениях Мехико прошли ежегодные учения по отработке действий в случае землетрясения. В помещениях звучала учебная сирена. Нынешняя трагедия случилась в 32-ю годовщину со дня другого разрушительного землетрясения - в 1985 году. Тогда в Мехико погибло более 10 тысяч человек.
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Город в руинах: Мехико после землетрясения
Второе землетрясение за две недели
По предварительным подсчетам, в мексиканской столице обрушились, как минимум, 38 зданий. Совсем недавно, 7 сентября, другое землетрясение на юге Мексики затронуло штаты Чьяпас и Табаско, унеся жизни 90 человек.
Автор: Марко Лангер, Илья Коваль