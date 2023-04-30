Власти: Уничтожены все запущенные РФ по Киеву ракеты и дроны

Россия продолжает военное вторжение в Украину, начатое 24 февраля 2022 года по приказу Владимира Путина. DW следит за событиями 1 мая.

На 432-й день полномасштабного военного вторжения России в Украину российские войска продолжают попытки удержать под контролем захваченные населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы и отряды территориальной обороны Украины сопротивляются агрессии. Проверить заявления представителей обеих сторон по независимым источникам невозможно. Согласно данным ООН, свои дома покинули уже более 16 млн жителей Украины. DW следит за развитием событий понедельника, 1 мая (время московское).

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Россия по-прежнему пытается пополнить свои потери в живой силе за счет заключенных, заявил Генеральный штаб Вооруженных сил Украины. "Недавно отмечено прибытие около 400 таких лиц, завербованных ЧВК "Вагнер", в один из полевых лагерей оккупантов в Бердянском районе Запорожской области. Подобное пополнение ожидается в районе Луганска. Известно о планируемой подготовке на одном из полигонов вблизи города до 200 человек из числа осужденных. Подготовка продлится несколько недель", - указывается в утренней сводке. По данным Генштаба ВСУ, охрану этого контингента обеспечивает комендантская рота, ей дан приказ открывать огонь на поражение при любых попытках к бегству или неповиновению

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По данным Генштаба ВСУ, за минувшие сутки российские силы 5 ракетных ударов по городам Краматорск, Константиновка и Павлоград, а также совершили 27 авиационных ударов и 45 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям украинских войск и населенным пунктам, в результате есть погибшие и раненые среди гражданского населения. Россияне по-прежнему концентрируют основные усилия на ведении наступательных действий на Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях, на этих участках украинские войска за сутки отразили более 36 атак противника отмечается в утренней оперативной сводке в Facebook .

"В эпицентре боевых действий остаются Бахмут и Марьинка, наши защитники стойко удерживают оборону", - сообщил украинский Генштаб. В свою очередь украинская авиация за сутки нанесла 4 удара по районам сосредоточения личного состава противника, сбила российский разведывательный дрон типа "Орлан-10". Подразделения ракетных войск и артиллерии ВСУ "поразили 5 районов сосредоточения живой силы, состав боеприпасов, 2 района сосредоточения вражеской артиллерии и логистический центр российских оккупантов", отмечается далее.

Уничтожены все запущенные РФ по Киеву ракеты и дроны

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Ночью Украина подверглась ракетному обстрелу с участием российских самолетов стратегической авиации типа Ту-95МС, сообщил глава Киевской городской военной администрации Сергей Попко. По Украине были выпущены как крылатые ракеты, так и беспилотные летательные аппараты, добавил представитель столичных властей. По предварительной информации, в воздушном пространстве Киева системам украинской ПВО удалось уничтожить все ракеты и беспилотники, выпущенные росийскими силами, а жертв среди гражданского населения и разрушений жилых объектов или инфраструктуры не зафиксировано, подчеркнул Попко.

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В большинстве областей Украины объявлен отбой воздушной тревоги. По состоянию на 06.35 по местному времени (совпадает с московским), угроза сохранялась в Днепропетровской, Донецкой, Запорожской, Луганской и Сумской областях, а также в Крыму.

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Официальный представитель Одесской областной администрации Сергей Братчук пишет в Telegram-канале о "целях", движущихся в направлении восьми областей Украины: Днепропетровской, Кировоградской, Донецкой, Киевской, Сумской, Полтавской, Запорожской и Черкасской. Судя по всему, подразумеваются российские ракеты, которые предстоит сбить украинской системе ПВО.

Власти: В Киевской области работают системы ПВО

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В Киевской области работают системы противовоздушной обороны, сообщила администрация региона и власти столицы. Они призвали не фиксировать и не выкладывать в интернет работу сил ПВО. С аналогичным призывом выступил руководитель офиса президента Украины Андрей Ермак.

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Киевская областная военная администрация предупредила жителей об угрозе ракетного удара. Региональные власти призвали находиться в укрытиях.

Воздушная тревога по всей Украине

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На всей территории Украины объявлена воздушная тревога, следует из данных официального ресурса.

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Корабельная группировка российских сил в Черном море пополнена двумя подводными ракетоносцами, сообщает оперативное командование "Юг". Украинские военные призвали внимательно относиться к сигналам воздушной тревоги.

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В оккупированном Россией Мелитополе Запорожской области произошел взрыв в гостинице "Привал охотника", где размещались российские военные. Об этом сообщает советник мэра города Петр Андрющенко в Telegram.

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За минувшие сутки российские войска совершили 6 обстрелов пограничных территориальных общин Сумской области, заявила военная администрация региона. Украинская сторона зафиксировала свыше 50 взрывов. В Середино-Будской общине повреждено частное домовладение, три частных помещения и автозаправочная станция, в Знобь-Новгородской общине власти уточняют информацию о последствиях.

Власти Павлограда: Химическая опасность в городе отсутствует

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Вечером 30 апреля в Павлограде на востоке Днепропетровской области прогремели взрывы, подтвердил мэр города Анатолий Вершина интернет-изданию "Суспільне". Градоначальник не назвал причину взрывов и не сообщил подробности. Между тем Павлоградский горисполком отметил, что химическая опасность в городе отсутствует, а также призвал жителей находиться в безопасных местах и не игнорировать сигналы воздушной тревоги.

В результате ракетного удара России по Днепру 28 апреля погибли двое гражданских: женщина и ребенок.

Хроника событий 30 апреля 14.00 - 23.59 >>>

Хроника событий 30 апреля 00.00 - 13.59 >>>

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