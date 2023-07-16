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Турция опровергла запрет выдачи ВНЖ иностранцам в Стамбуле

Жан Рофе
58 мин. назад

По данным МВД Турции, ограничения на выдачу первичного ВНЖ иностранцам по-прежнему касаются 10 районов Стамбула, а не всех 39.

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Панорама Стамбула (фото из архива)
Панорама Стамбула (фото из архива)Фото: picture-alliance/Photononstop/C. Montes

Департамент по вопросам миграции МВД Турции опроверг появившуюся в СМИ информацию о запрете на выдачу иностранцам первичного вида на жительство (ВНЖ) во всех районах Стамбула. "Сообщения о закрытии в Стамбуле 39 районов для выдачи ВНЖ иностранцам не соответствуют действительности. Районов, которые закрыты для обращения, 10", - говорится в документе, опубликованном в Twitter ведомства в воскресенье, 16 июля.

Ограничения в 10 районах Стамбула действуют с октября 2022 года. Они распространяются на Фатих, Эсенюрт, Авджилар, Бахчелиэвлер, Башакшехир, Багджилар, Эсенлер, Кючюкчекмедже, Султангази и Зейтинбурну.

Всего в Турции по состоянию на 1 июля 2022 года для получения ВНЖ были закрыты 63 района и 1169 кварталов, из них в Стамбуле - 54 квартала, где число иностранцев превысило 20 процентов от населения, отметил миграционный департамент.

СМИ сообщили о закрытии всего Стамбула для выдачи ВНЖ

Ранее турецкая газета Milliyet сообщила, что турецкие власти распространили запрет на выдачу ВНЖ иностранцам на весь Стамбул с целью сократить число нелегальных мигрантов. В материале говорилось, что исключения будут сделаны для прибывающих в город на учебу и лечение.

По данным издания, в 2022 году в Турции насчитывалось 5,4 млн иностранных граждан. Более 1,2 млн из них проживали в Стамбуле. После начала войны в Украине многие россияне перебрались в Турцию.

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