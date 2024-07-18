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ПолитикаРоссия

Власти Томской области ограничили работу мигрантов

Сергей Ромашенко
18 июля 2024 г.

В России ограничения на трудовую деятельность мигрантов действуют уже почти в 20 регионах. С 1 ноября к ограничениям присоединится Томская область.

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Мигранты в Москве
Мигранты в МосквеФото: Denis Vyshinsky/dpa/picture alliance

Еще в одном регионе России введены ограничения на трудовую деятельность мигрантов. Губернатор Томской области Владимир Мазур сообщил в своем Telegram-канале в четверг, 18 июля, что, согласно подписанному им постановлению, ограничения вводятся с 1 ноября. Этот вопрос обсудили "на антитеррористической комиссии при непосредственном участии представителей национальных диаспор", добавил Мазур.

Как следует из его поста, иностранцам с трудовыми патентами с 1 ноября запрещается работать в сферах производства продуктов питания и готовых блюд, розничной торговли, перевозки пассажиров в такси, городском и пригородном транспорте, гостиничного и ресторанного бизнеса, по подбору персонала, обеспечения безопасности, общего, среднего профессионального и высшего образования, физкультуры и спорта.

Губернатор призвал предприятия Томской области заблаговременно привести свои штаты в соответствие новым правилам.

Ограничения на работу мигрантов в России вводят с 2015 года

Власти регионов России вводят ограничения на работу мигрантов с 2015 года - тогда соответствующие решения приняли в Пермском крае и в республике Марий Эл. В настоящее время различные ограничения действуют почти в каждом третьем регионе РФ. Большинство регионов запретили мигрантам работать в сфере такси.

В нынешнем году ограничения (с учетом Томской области) введены уже в 17 регионах: это Забайкальский край, Ненецкий автономный округ, Нижегородская, Смоленская, Самарская, Кемеровская, Воронежская, Тульская, Магаданская, Курганская, Новосибирская, Новгородская, Курская, Саратовская, Липецкая и Костромская области. Кроме того, установлены ограничения на работу мигрантов в аннексированном Крыму.

Власти РФ ускорили введение ограничений на работу мигрантов после теракта в "Крокус Сити Холле" 22 марта, в результате которого 145 человек погибли и 550 получили ранения. Член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Михаил Шеремет заявлял, что некоторых мигрантов в России "используют вслепую", чтобы навредить россиянам, в том числе превращают приезжих в инструменты для осуществления терактов и другой "дестабилизации обстановки". Он призывал в целом ограничить въезд в страну мигрантов на время войны с Украиной.

 

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