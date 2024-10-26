США: Видео о мошенничестве на выборах - российский фейк

На видео показано, как кто-то рвет на части бюллетень, поданный за Дональда Трампа. Спецслужбы полагают, что видеоклип был сделан и распространен "российскими акторами".

Видеоклип, на котором показано предполагаемое уничтожение избирательного бюллетеня, поданного за Дональда Трампа, а также ругань в его адрес, является фейком, изготовленным Россией. Об этом говорится в пресс-релизе Офисе директора национальной разведки США , обнародованном в пятницу, 25 октября.

"По заключению разведывательного сообщества США (IC), российские акторы недавно изготовили и распространили видео, на котором изображен человек, якобы рвущий избирательные бюллетени в Пенсильвании. Российские действия являются частью более масштабных усилий Москвы с целью вызвать необоснованные вопросы по поводу честности американских выборов и посеять раздор между американцами", - говорится в документе.

Фейковое видео

Этот видеоклип был за последние дни выложен на платформе X в микроблогах влиятельного американского бизнесмена Илона Маска и сторонников кандидата в президенты США от Республиканской партии Дональда Трампа. Представители избирательной комиссии в Пенсильвании сразу же обратили внимание на тот факт, что показанные в видеоклипе избирательные конверты и бюллетени не похожи на официальные.

Пенсильвания входит в число американских штатов, где исход голосования может решить, кто станет следующим президентом США. Для победы на выборах нужно получить не менее 270 голосов выборщиков из различных штатов. На долю Пенсильвании приходится 19 выборщиков.

Основной день голосования на выборах президента США состоится 5 ноября. Но миллионы американцев уже заранее проголосовали на специально открытых участках или по почте. Такой возможностью воспользовались преимущественно сторонники демократов. Согласно опросам, Трамп слегка опережает соперницу от Демократической партии Камалу Харрис.