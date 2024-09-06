Власти США обвинили Дмитрия Саймса в нарушении санкций

По версии следствия, телеведущий российского Первого канала Дмитрий Саймс и его жена Анастасия виновны в нарушении санкций и отмывании денег. Им грозит до 60 лет тюрьмы.

Министерство юстиции США в четверг, 5 сентября, обвинило ведущего российского "Первого канала" Дмитрия Саймса и его жену Анастасию в нарушении санкций, введенных США против России. Чета Саймсов, проживающая в штате Вирджиния и в России, нарушала санкции "двумя разными способами", говорится в сообщении американского Минюста.

Из первого обвинительного заключения следует, что супруги нарушали санкции, наложенные правительством США на Первый канал в мае 2022 года, и занимались отмыванием денег, полученных за сотрудничество с ним. По данным следствия, за работу ведущим и продюсером на Первом Саймс получил более 1 млн долларов, личный автомобиль и водителя, а также деньги на квартиру в Москве и команду из десяти сотрудников.

Второе обвинительное заключение касается Анастасии Саймс. Следствие утверждает, что с февраля 2023 года она покупала предметы искусства и антиквариата для бизнесмена Александра Удодова, находящегося под санкциями. Вещи, купленные на аукционах в Европе и США, затем отправлялись в Россию. Анастасия Саймс получала вознаграждение за услуги.

Каждому из супругов грозит в США до 60 лет тюрьмы

Каждому из супругов предъявлены обвинения по трем пунктам: сговор с целью международного отмывания денег, сговор с целью нарушения санкций и нарушение санкций. Если Дмитрия и Анастасию Саймс признают виновными, им будет грозить до 60 лет лишения свободы. В сообщении Минюста отмечается, что сейчас супруги предположительно находятся в России.

Дмитрий Саймс - сын советских диссидентов

По данным "Агентства", 76-летний Саймс, часто выступающий на государственном телевидении РФ в роли политолога, родился в Москве в семье советских диссидентов-правозащитников Константина Симиса и Дины Каминской, в 1973 году вместе с родителями эмигрировал в США. В 1980-х он был неофициальным советником президента США Ричарда Никсона, а позже возглавил Никсоновский центр, сейчас известный как Центр национальных интересов.

В конце 2010-х Дмитрий Саймс стал соведущим ток-шоу "Большая игра" на Первом канале. В 2016 году он оказался в центре расследования о вмешательстве РФ в американские выборы, будучи неофициальным консультантом избирательной кампании Дональда Трампа. Как отмечают СМИ, с осени 2022 года Саймс находится в России.