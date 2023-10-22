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Власти: Шестеро погибших при ударе в Харьковской области

Олег Соколенко
22 октября 2023 г.

Не менее шести человек погибли в результате удара по почтовому терминалу под Харьковом, сообщил губернатор. Ранены 14 человек, некоторые - тяжело. По данным прокуратуры, ракеты С-300 запустили из Белгородской области РФ.

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Поврежденный терминал "Новой почты" в Харьковской области
Поврежденный терминал "Новой почты"Фото: Sofiia Gatilova/REUTERS

Не менее шести человек погибли, 14 ранены в результате ракетного удара по терминалу логистической компании "Новая почта" под Харьковом, сообщил вечером в субботу, 21 октября, председатель Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов. Некоторые из пострадавших находятся в тяжелом состоянии, врачи борются за их жизнь, уточнил Синегубов.

Спикер Харьковской областной прокуратуры Игорь Чубенко рассказал изданию "Суспiльне", что удар был нанесен как минимум двумя ракетами С-300 с территории Белгородской области РФ. Начальник отделения полиции №2 Харьковского районного управления полиции Михаил Цап сообщил, что на месте работают следователи, а также задействованы криминалистическая и ДНК-лаборатории для установления личностей погибших. "Во время удара там находились десятки людей. Масштабы разрушения значительны, пожар был на площади около 300 кв. м, есть поврежденные авто", - сказал Цап.

"Новая почта" опубликовала в своем аккаунте в Facebook видеозапись последствий удара. В сообщении говорится, что у работников терминала "не было шанса успеть добежать до укрытия, потому что сирены прозвучали за секунды до". Компания объявила 22 октября днем траура: "Мы будем работать и чествовать каждого погибшего героя "Новой почты". Каждого погибшего в этой войне". 

Зеленский призвал усилить давление на РФ

Президент Украины Владимир Зеленский выразил соболезнования семьям погибших и пострадавших в результате этого удара. "Следует увеличивать давление на государство-террориста. Нужно каждый день отвечать на российский террор нашими результатами на передовой. Следует укреплять единение мира в противостоянии террору еще больше. И мы это делаем. России ничего не удастся достичь террором и убийствами. Конец для всех террористов один: ответственность за совершенное", - написал глава государства в своем Telegram-канале.

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