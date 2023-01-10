В Самаре не будут публиковать списки погибших в Макеевке

Военком региона объяснил, что власти не будут публиковать списки погибших при ударе по зданию с мобилизованными в Макеевке, поскольку это "работа для иностранных разведок".

Списки военнослужащих из Самарской области, пострадавших и погибших при ударе в Макеевке, публиковаться не будут, заявил военком региона Алексей Вдовин во вторник, 10 января. "Никакие списки никакие публиковаться не будут", - сказал он. По словам Вдовина, вся имеющаяся информация будет предоставлена военкоматом близким военнослужащих самостоятельно или по обращению.

"Списки нельзя публиковать. Во-первых, это персональные данные. Во-вторых, это работа для иностранных разведок для выявления и проведения провокационных мероприятий в отношении родственников военнослужащих, что категорически запрещено", - объяснил такое решение военком.

Родственники мобилизованных требуют опубликовать полные списки

Вооруженные силы Украины в ночь на 1 января нанесли удар по зданию ПТУ в Макеевке, где были расквартированы мобилизованные. По официальным данным Минобороны России, при ударе погибли 89 российских военнослужащих. Украинская сторона сообщала о гибели около 400 человек.

Среди погибших и пострадавших в результате удара были военнослужащие из Самарской области. Это подтвердил и губернатор области Дмитрий Азарова. "Под ударом вражеских сил оказались, в том числе и наши земляки. Есть раненые, увы, есть погибшие", - сказал он. Власти региона 3 января провели на площади Славы в Самаре согласованное траурное мероприятие в память об уроженцах региона. При этом родственники военнослужащих безуспешно пытаются узнать судьбу близких.

На сайте Change.org 4 января появилась петиция с требованием опубликовать поименный список мобилизованных, погибших в Макеевке, обращенная к министру обороны РФ Сергею Шойгу и губернатору Самарской области. Ее подписали уже более 49 тыс. человек.

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