Власти РФ сообщили о сбитых ракетах и БПЛА в трех областях

Губернатор Белгородской области сообщил, что над регионом сбито десять ракет. Сообщается также о сбитых дронах в Ленинградской и Московской областях.

Власти в России сообщили о сбитых ракетах и беспилотниках в трех областях страны - Белгородской, Ленинградской и Московской. По сообщению губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова, российские силы ПВО в ночь на четверг, 18 января, сбили в регионе десять ракет, в результате атаки ранена и госпитализирована одна женщина. В селе Мясоедово выявлены повреждения в двух частных домовладениях - в одном доме выбиты окна, в другом разрушен гараж. Повреждены линии электро- и газоснабжения.

Между тем министерство обороны России сообщило, что около 1.30 мск силы ПВО сбили беспилотник в Московской области, еще один дрон "был перехвачен" в Ленинградской области.

Собянин: В округе Подольск сбит БПЛА

Со своей стороны мэр Москвы Сергей Собянин написал в своем Telegram-канале, что беспилотник был сбит в городском округе Подольск. По предварительным данным, разрушений и пострадавших нет. Власти Ленинградской области информацию о последствиях атаки пока не сообщали.

Накануне вечером в Минобороны заявили, что силы ПВО уничтожили две ракеты комплекса "Точка-У" и перехватили три БПЛА над территорией Брянской области. По данным губернатора области Александра Богомаза, в результате атаки никто не пострадал. Повреждения получил один жилой дом, а на территории промышленного предприятия в одном из зданий было частично повреждено остекление.

На момент публикации украинская сторона пока не прокомментировала информацию об обстреле.

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