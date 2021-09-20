Власти РФ выделят 1,6 млрд рублей на поиск "социально опасных" учащихся

Власти России заложили в проект федерального бюджета на 2022-2024 годы около 1,6 млрд рублей на создание системы для выявления учащихся, "склонных к социально опасному и деструктивному поведению". Об этом сообщает в пятницу, 24 сентября, РБК со ссылкой на пояснительную записку к проекту трехлетнего бюджета.
Речь идет о разработке системы мониторинга информации, способной склонить либо побудить детей "совершить действия, представляющие угрозу их жизни" или жизни и здоровью других. Как следует из пояснительной записки, программное обеспечение станет анализировать письменные работы учащихся и выявлять "склонности" к опасному поведению.
Средства из бюджета получит структура Росмолодежи - автономная некоммерческая организация "Центр изучения и сетевого мониторинга молодежной среды" (АНО "ЦИСМ"), учрежденная в 2018 году по поручению Владимира Путина. Ее задачей является "выявление контента, связанного с суицидальными проявлениями, кибербуллингом, распространением криминальной субкультуры и другими деструктивными тенденциями в молодежной среде", говорится на сайте организации.
Исходя из данных Федерального казначейства, с которыми ознакомился РБК, ЦИСМ в 2021 году уже были выделены почти 245 млн рублей из резервного фонда президента РФ на создание этого программного обеспечения, но их еще не перечислили. Ожидается, что в 2022-2023 годах центр получит по 551,1 млн рублей, а в 2024-м - 555,7 млн.
"Молодежи нужны цели и перспективы на будущее"
20 сентября 2021 года 18-летний Тимур Бекмансуров застрелил шесть человек в Пермском университете. За три месяца до этого 19-летний Ильназ Галявиев открыл огонь в казанской гимназии №175, убив девять человек. Галявиев говорил, что совершил массовое убийство из чувства ненависти. Этим же чувством оправдывал себя и Тимур Бекмансуров. Он рассказал о планирующейся атаке на пермский университет на своей странице в "Вконтакте". Как и Галявиев, Бекмансуров заранее купил оружие, пройдя все проверки, и упражнялся в стрельбе.
Журналист из Татарстана Расим Хазиев обвинил в происшедшем общество и отсутствие системной работы с молодежью. "Чтобы у молодежи были здоровые нервы, необходимо появление цели на будущее и осознание перспектив в этом самом будущем..." - написал Хазиев на своей странице в Instagram.
Российский политолог, бывший консультант фонда "Антитеррор" Руслан Мартагов высказал изданию "Крым.Реалии" мнение, что подобные трагедии отражают современные проблемы российского общества и что предотвратить их практически невозможно. "Общество больно: это отсутствие социальных лифтов, дикое расслоение на богатых и бедных. Такие вещи в первую очередь давят на людей с ослабленной от природы психикой" - пояснил Мартагов. По его мнению, чтобы уменьшить вероятность повторения подобных трагедий, необходимы глобальные изменения.
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Что известно о нападавшем
Стрельбу в гимназии открыл 19-летний Ильназ Галявиев. Он задержан сотрудниками Росгвардии и передан полиции. Задержанный обучался в колледже при Татарском институте содействия бизнесу, но был отчислен в апреле из-за академической задолженности. Он не состоял в группах экстремистского характера и не привлекался к ответственности. Мотивом для нападения на гимназию могли стать "месть и ненависть".
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Откуда у нападавшего оружие?
Как сообщил официальный представитель Росгвардии Валерий Грибакин, задержанный владел оружием на законных основаниях. Напавший на гимназию 19-летний юноша получил охотничий билет 16 февраля и через два месяца купил и зарегистрировал гладкоствольное ружье турецкого производства Hatsan escort.
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В Татарстане траур
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Автор: Наталья Позднякова