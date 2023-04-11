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Бронетранспортер, разбитый в ходе российского вторжения в УкраинуФото: Sergey Bobok/AFP
КонфликтыРоссия

В РФ упрощают правила признания погибшими на войне в Украине

Дмитрий Андреев
2 ч. назад

Для объявления бойца погибшим будет достаточно заявления его командира, а признание человека пропавшим без вести сократится с двух лет до полугода.

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Госдума РФ во вторник, 11 апреля, приняла во втором и третьем чтении законы, упрощающие процедуру признания погибшими и пропавшими без вести российских военнослужащих, участвующих в войне в Украине.

Согласно первому законопроекту, упрощается порядок выдачи справки о смерти военнослужащего, погибшего в ходе прохождения военной службы по призыву или в период мобилизации, в период военного положения и в военное время. Выдавать ее смогут не только медицинские организации, но и другие уполномоченные лица.

Кроме того, предлагается признать утратившим силу положение, согласно которому для подачи заявления о признании военнослужащего безвестно отсутствующим или умершим необходимо указать день окончания военных действий.

Другой законопроект предлагает распространить на тех, кто участвует в войне в Украине, служит или проживает в зоне "специальной военной операции", действие существующих положений Гражданского кодекса РФ в части признания гражданина безвестно отсутствующим или объявления судом умершим пропавшего без вести в связи с военными действиями.

Для признания солдата погибшим достаточно заявления командира

После вступления документа в силу для того, чтобы военнослужащий был признан погибшим, будет достаточно соответствующего заявления его командира. "Если же прямых свидетелей этого нет, но человек пропал, признание его пропавшим без вести займет не более полугода", - заявлял ранее один из авторов инициативы, секретарь генерального совета "Единой России" Андрей Турчак. После этого добиться гражданина погибшим можно будет через суд. Согласно действующему российскому законодательству, для признания военнослужащего пропавшим без вести нужно ждать два года с момента окончания боевых действий.

По утверждению Турчака, новый регламент позволит родственникам погибших быстрее получать компенсационные денежные выплаты. Законы вступят в силу через месяц после официального опубликования.

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