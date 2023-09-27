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Власти РФ ожидают более 100 млрд сборов от ухода бизнеса

Даниил Сотников
28 сентября 2023 г.

В бюджете на 2023 год запланирован доход в 114 млрд рублей за счет фактически обязательных сборов от ухода иностранного бизнеса из России.

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Reiffeisenbank в России
Фото: Vladimir Gerdo/TASS/dpa/picture alliance

В 2023 году безвозмездные сборы с бизнеса принесут российскому бюджету 114 млрд руб., оценило правительство. Большую часть этой суммы составят поступления от продажи иностранцами активов в России, пишет агентство РБК в среду, 27 сентября.

Такая оценка содержится в пояснительной записке к проекту федерального бюджета на 2024 год и плановый период 2025-2026 годов. Доходы "от прочих безвозмездных поступлений от негосударственных организаций в федеральный бюджет, в том числе связанных с продажей активов иностранными компаниями", в 2023 году составят 114,5 млрд руб, считают в правительстве.

Эта статья доходов федерального бюджета "Безвозмездные поступления от негосударственных организаций" начала пополняться миллиардными сборами с декабря 2022 года, когда российские власти ввели "добровольную комиссию" при продаже иностранцами активов в России, пишет РБК. Формально платеж добровольный, но если иностранец решит продать российский бизнес, без взноса сделка вряд ли будет согласована специальной подкомиссией при правительственной комиссии, указывает РБК.

В 2024 году по той же статье бюджета правительство планирует получить только 2,1 млрд рублей, а в следующие два года таких поступлений вообще не планируется, следует из материалов к проекту бюджета. 

Почти 1500 иностранных фирм продолжают работу в РФ

По данным Еврокомиссии, большое число иностранных инвесторов продолжает вести бизнес в России, несмотря на вторжение в Украину. Около 40 процентов международных компаний решили покинуть РФ или уже делают это. По данным Йельской школы менеджмента и украинского института Киевская школа экономики (KSE), на 18 сентября работу в России продолжают 1410 иностранных компаний

Число компаний свернувших свою деятельность в России на 18 сентября достигло 1225, подсчитали в KSE.

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