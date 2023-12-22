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Сбережения россиян хотят привлечь для "развития экономики"

Евгений Жуков
22 декабря 2023 г.

Министр финансов РФ Антон Силуанов считает сбережения граждан "хорошим ресурсом", который может "использоваться как источник для экономического развития". Речь идет о депозитах в объеме свыше 40 трлн рублей.

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Министр финансов РФ Антон Силуанов
Министр финансов РФ Антон СилуановФото: Grigory Sysoev/SNA/IMAGO

Министерство финансов России намерено задействовать сбережения граждан, чтобы "обеспечить финансовый суверенитет", сохранить устойчивость финансового рынка и добиться развития экономики. Глава министерства Антон Силуанов на заседании Совета по стратегическому развитию и национальным проектам заявил, что речь идет о финансовых ресурсах граждан, которые "находятся либо на руках у населения, либо не участвуют в активных инвестиционных программах", общая сумма подобных депозитов - свыше 40 триллионов рублей, пишет в пятницу, 22 декабря, The Moscow Times.

По словам Силуанова, "государство будет стимулировать граждан направлять сбережения в новые инструменты сбережений и инвестиций".

"Сбережения граждан - хороший ресурс"

Антон Силуанов назвал личные сбережения граждан "хорошим ресурсом", который может как "приносить доход гражданам", так и "использоваться как источник для экономического развития".

Согласно данным Росстата, на конец июля 2023 года российские граждане имели 60,2 трлн рублей сбережений, из которых около трех четвертей находилось в банках не депозитах: 39,8 трлн рублей в рублях и 4,2 трлн рублей в иностранной валюте, указывает The Moscow Times. Еще 16,2 трлн рублей скоплены в виде наличных, из которых 11 трлн рублей приходилось на российскую валюту, а более 5 трлн - на иностранную. С начала войны в Украине объем таких сбережений увеличился почти на 2 трлн рублей.

В 2024 году доля военных расходов в бюджете РФ достигнет рекордного показателя с советских времен - 10,775 трлн рублей из 36,66 трлн, то есть почти 30%. При этом бюджетные расходы на поддержку национальной экономики планируется сократить на 6 процентов (с 4,125 до 3,889 трлн рублей), а в 2025 году - еще на 16 процентов (до 3,248 трлн рублей).

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The Moscow Times
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