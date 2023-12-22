Сбережения россиян хотят привлечь для "развития экономики"

Министр финансов РФ Антон Силуанов считает сбережения граждан "хорошим ресурсом", который может "использоваться как источник для экономического развития". Речь идет о депозитах в объеме свыше 40 трлн рублей.

Министерство финансов России намерено задействовать сбережения граждан, чтобы "обеспечить финансовый суверенитет", сохранить устойчивость финансового рынка и добиться развития экономики. Глава министерства Антон Силуанов на заседании Совета по стратегическому развитию и национальным проектам заявил, что речь идет о финансовых ресурсах граждан, которые "находятся либо на руках у населения, либо не участвуют в активных инвестиционных программах", общая сумма подобных депозитов - свыше 40 триллионов рублей, пишет в пятницу, 22 декабря, The Moscow Times .

По словам Силуанова, "государство будет стимулировать граждан направлять сбережения в новые инструменты сбережений и инвестиций".

"Сбережения граждан - хороший ресурс"

Антон Силуанов назвал личные сбережения граждан "хорошим ресурсом", который может как "приносить доход гражданам", так и "использоваться как источник для экономического развития".

Согласно данным Росстата, на конец июля 2023 года российские граждане имели 60,2 трлн рублей сбережений, из которых около трех четвертей находилось в банках не депозитах: 39,8 трлн рублей в рублях и 4,2 трлн рублей в иностранной валюте, указывает The Moscow Times. Еще 16,2 трлн рублей скоплены в виде наличных, из которых 11 трлн рублей приходилось на российскую валюту, а более 5 трлн - на иностранную. С начала войны в Украине объем таких сбережений увеличился почти на 2 трлн рублей.

В 2024 году доля военных расходов в бюджете РФ достигнет рекордного показателя с советских времен - 10,775 трлн рублей из 36,66 трлн, то есть почти 30%. При этом бюджетные расходы на поддержку национальной экономики планируется сократить на 6 процентов (с 4,125 до 3,889 трлн рублей), а в 2025 году - еще на 16 процентов (до 3,248 трлн рублей).

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