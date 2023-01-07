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Глава правительства России Михаил МишустинФото: Dmitry Astakhov/Sputnik/AFP/Getty Images
ПолитикаРоссия

У российских госкомпаний хотят изъять на войну 50% прибыли

Сергей Гуща
5 мин. назад

Правительство России пытается получить больше денег от госкомпаний, угледобытчиков и производителей удобрений, а также урезать расходы бюджета, не связанные с обороной, сообщило агентство Bloomberg.

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В связи с ростом расходов на войну против Украины российские власти решили получить от компаний, производящих удобрения и добывающих уголь, "единовременную выплату", а также сократить расходы, не связанные с обороной, сообщило в пятницу, 6 января, агентство Bloomberg. По его данным, об этом говорится в документе, подготовленном в середине декабря премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным. Официально о нем ничего неизвестно.  

Как утверждают источники агентства, власти РФ намерены установить для госкомпаний дивиденды в размере более 50% от чистой прибыли, причем эта мера должна быть одноразовой, а не постоянной. По словам источников, решение о размере дивидендов и сборе с компаний в правительстве еще не принято, оно будет зависеть от того, какой дефицит бюджета будет по итогам 2022 года. Кроме того, в документе якобы говорится о сокращении бюджетных расходов, не связанных с обороной и безопасностью, благодаря чему планируется сэкономить не менее 150 млрд рублей. В частности, будут урезаны расходы на социальную сферу - образование и медицину.

Полученные средства планируется использовать на покрытие расходов, вызванных войной. Также, по данным агентства, в документе говорится о выделении дополнительных 175 миллиардов рублей на принудительное переселение 100 тысяч человек из Херсонской области в Россию. Как отмечает Bloomberg, это является очевидным признанием того, что у Кремля мало надежд на возвращение части Херсонской области, которую российские войска покинули осенью через несколько недель после незаконной аннексии.

В правительстве РФ и министерстве финансов на запрос Bloomberg не ответили. Агентство связывает это с новогодними праздниками в России.

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