Власти РФ не намерены бороться за удержание курса рубля

Если прежде власти РФ принимали меры, чтобы не допустить падения российской валюты ниже 100 рублей за доллар, то теперь видят в ее ослаблении преимущества для бюджета и готовы допустить снижение курса, пишет Bloomberg.

Российские власти не намерены, препятствовать, как это делали раньше, продолжающемуся падению национальной валюты, курс которой впервые за год приближается к психологически важной отметке 100 рублей за доллар. Об этом во вторник, 15 октября, пишет агентство Bloomberg , приводя мнение двух информированных собеседников.

Как указывает агентство, в прошлом году российский Центробанк несколько раз вмешивался при приближении к этой отметке, пытаясь предотвратить дальнейшее падение курса рубля: например, поднимая ключевую ставку (как в августе 2023 года) или увеличивая порог обязательной продажи валютной выручки экспортерами (в октябре 2023-го).

Однако на этот раз, в условиях бюджетного дефицита и планируемого роста расходов, в слабом рубле российские чиновники видят преимущество, полагают источники Bloomberg, поделившиеся своим мнением на условиях анонимности. По их словам, ослабление рубля теперь не вызывает беспокойства, поскольку ожидается, что на фоне планов увеличения расходов в следующем году оно пойдет на пользу госбюджету.

Пресс-службы правительства РФ и Банка России не ответили на запросы Bloomberg о комментариях.