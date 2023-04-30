Россия продолжает военное вторжение в Украину, начатое 24 февраля 2022 года по приказу Владимира Путина. DW следит за событиями 1 мая.

На 432-й день полномасштабного военного вторжения России в Украину российские войска продолжают попытки удержать под контролем захваченные населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы и отряды территориальной обороны Украины сопротивляются агрессии. Проверить заявления представителей обеих сторон по независимым источникам невозможно. Согласно данным ООН, свои дома покинули уже более 16 млн жителей Украины. DW следит за развитием событий понедельника, 1 мая (время московское).

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В оккупированном Россией Мелитополе Запорожской области произошел взрыв в гостинице "Привал охотника", где размещались российские военные. Об этом сообщает советник мэра города Петр Андрющенко в Telegram.

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За минувшие сутки российские войска совершили 6 обстрелов пограничных территориальных общин Сумской области, заявила военная администрация региона. Украинская сторона зафиксировала свыше 50 взрывов. В Середино-Будской общине повреждено частное домовладение, три частных помещения и автозаправочная станция, в Знобь-Новгородской общине власти уточняют информацию о последствиях.

Власти Павлограда: Химическая опасность в городе отсутствует

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Вечером 30 апреля в Павлограде на востоке Днепропетровской области прогремели взрывы, подтвердил мэр города Анатолий Вершина интернет-изданию "Суспільне". Градоначальник не назвал причину взрывов и не сообщил подробности. Между тем Павлоградский горисполком отметил, что химическая опасность в городе отсутствует, а также призвал жителей находиться в безопасных местах и не игнорировать сигналы воздушной тревоги.

В результате ракетного удара России по Днепру 28 апреля погибли двое гражданских: женщина и ребенок.

Хроника событий 30 апреля 14.00 - 23.59 >>>

Хроника событий 30 апреля 00.00 - 13.59 >>>

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