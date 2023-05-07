В Николаевской области зафиксировали пуски в сторону Одессы

Россия продолжает военное вторжение в Украину, начатое 24 февраля 2022 года по приказу Владимира Путина. DW следит за событиями 8 мая.

На 439-й день полномасштабного военного вторжения России в Украину российские войска продолжают попытки удержать под контролем захваченные населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы и отряды территориальной обороны Украины сопротивляются агрессии. Проверить заявления представителей обеих сторон по независимым источникам невозможно. Согласно данным ООН, свои дома покинули уже более 16 млн жителей Украины. DW следит за развитием событий понедельника, 8 мая (время московское).

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В окрестностях Киева работает система противовоздушной обороны, заявили в городской военной администрации. Существует угроза атак беспилотных летательных аппаратов, уточнили в областной администрации, призвав жителей находиться в укрытиях.

Власти Николаевской области зафиксировали пуски в сторону Одессы

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В Украине зафиксированы "две волны" пусков в сторону Одессы, сообщил глава Николаевской областной администрации Виталий Ким. Он не уточнил, идет ли речь о ракетах или беспилотных летательных аппаратах. По данным издания "Суспільне", в Одессе прогремел взрыв, а затем вспыхнул пожар. Между тем в центральных областях Украины объявлена воздушная тревога, следует из данных официального портала по оповещению.

Хроника событий 7 мая 14.00 - 23.59 >>>

Хроника событий 7 мая 00.00 - 13.59 >>>

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