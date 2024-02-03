  1. Перейти к содержанию
  2. Перейти к главному меню
  3. К другим проектам DW
Последние аудиоПоследние видео
В фокусе
Война РФ против Украины
Палестино-израильский конфликт
Ситуация в Беларуси
КонфликтыУкраина

В "ЛНР" сообщили о жертвах при обстреле пекарни в Лисичанске

Александра Иванова
3 февраля 2024 г.

В результате обстрела пекарни в Лисичанске погибли как минимум 15 человек, больше 10 пострадали, заявляют в МЧС России.

https://p.dw.com/p/4c19i
Последствия удара по Лисичанску
Последствия удара по ЛисичанскуФото: City of Lisichansk/ITAR-TASS/IMAGO

В результате обстрела кафе-пекарни в городе Лисичанске, расположенном в так называемой "ЛНР", контролируемой РФ, погибли 15 человек, еще 10 пострадали. Об этом вечером в субботу, 3 февраля, сообщает российское государственное информагентство ТАСС со ссылкой на пресс-службу МЧС России. Ранее об обстреле пекарни написало в Telegram "правительство" "ЛНР".

Отмечается, что под завалами пекарни были обнаружены предположительно еще 10 человек, в том числе погибшие.

 

Российское государственное информагентство ТАСС, сообщая о трагедии, написало, что обстрел был произведен ВСУ. То же заявил пророссийский "глава" "ЛНР" Леонид Пасечник. Агентства ТАСС и РИА "Новости" также выложили в Telegram видео, на котором показаны завалы и работа спасателей.

Между тем военные следователи СК РФ высказали предположение, что удар по пекарне в Лисичанске был нанесен РСЗО HIMARS. Украинская сторона на момент публикации официальных комментариев не давала.

Смотрите также:

Как 13-летний мальчик пережил плен в "ДНР" и ищет свою маму

Пропустить раздел Еще по теме

Еще по теме

Сообщение агентства ТАСС об обстреле пекарни в Лисичанске

Число погибших при обстреле ВСУ в Лисичанске возросло до 11
tass.ru