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В "ЛНР" сообщили о 28 жертвах при ударе по Лисичанску

Александра Иванова
Опубликовано 3 февраля 2024 г.Обновлено 4 февраля 2024 г.

В результате обстрела пекарни в Лисичанске погибли не менее 28 человек, еще 10 ранены, заявили в МЧС России. Украинская сторона пока не комментировала ситуацию.

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Последствия удара по Лисичанску
Последствия удара по ЛисичанскуФото: City of Lisichansk/ITAR-TASS/IMAGO

В результате обстрела кафе-пекарни в городе Лисичанске, который расположен в так называемой "Луганской народной республике", контролируемой РФ, погибли не менее 28 человек, еще 10 получили ранения. Такие уточненные данные обнародовала в Telegram-канале утром в воскресенье, 4 февраля, пресс-служба МЧС России.

Ранее об обстреле пекарни написало в Telegram "правительство" самопровозглашенной "ЛНР". Российское государственное информагентство ТАСС, сообщая о трагедии, написало, что обстрел был произведен ВСУ. То же заявил пророссийский "глава" "ЛНР" Леонид Пасечник. Агентства ТАСС и РИА "Новости" также выложили в Telegram видео, на котором показаны завалы и работа спасателей.

 

Между тем военные следователи СК РФ высказали предположение, что удар по пекарне в Лисичанске был нанесен РСЗО HIMARS. Украинская сторона на момент публикации официальных комментариев не давала.

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