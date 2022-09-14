Власти Кривого Рога призвали жителей ряда улиц к эвакуации

На 204-й день полномасштабного военного вторжения России в Украину российские войска продолжают попытки захватить населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы и отряды территориальной обороны Украины сопротивляются агрессии. Проверить заявления представителей обеих сторон по независимым источникам невозможно. Согласно данным ООН, свои дома покинули уже около 14 млн жителей Украины. DW следит за развитием событий четверга, 15 сентября (время московское).

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Власти Кривого Рога призвали жителей нескольких улиц эвакуироваться в свете повреждений гидротехнических сооружений, вызванных ракетным ударом. "Мы ситуацию контролируем, идет ликвидация аварии, задействованы все службы, все на местах. Но уровень воды в реке Ингулец поднялся", - объяснил руководитель военной администрации города Александр Вилкул . Согласившихся на время покинуть свои дома разместят в зданиях школ и детских садов, добавил он.

Хроника событий 14 сентября 14.00 - 23.59 >>>

Хроника событий 14 сентября 00.00 - 13.59 >>>

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