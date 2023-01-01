Власти Колумбии и повстанцы договорились о прекращении огня

Соглашение о прекращении огня будет действовать с 1 января в течение полугода, затем оно может быть продлено, объявил президент Колумбии Густаво Петро.

Правительство Колумбии договорилось с пятью основными вооруженными группировками повстанцев, действующими в стране, о прекращении огня. Соглашение будет действовать "с 1 января по 30 июня 2023 года с возможностью продления в зависимости от прогресса в переговорах", написал в микроблоге Twitter в воскресенье, 1 января, президент страны Густаво Петро.

62-летний Густаво Петро стал первым левым политиком, пришедшим к власти в Колумбии. После победы на президентских выборах 2022 года он пообещал возобновить мирные переговоры с повстанцами и смягчить наказания бойцам леворадикальных Революционных вооруженных сил Колумбии (FARC) - одной из крупнейших повстанческих группировок в стране.

История конфликта

Конфликт между леворадикалами, правыми военизированными формированиями, наркомафией и регулярной армией в Колумбии продолжается с начала 1960-х годов. За это время там погибли около 260 тысяч человек, еще более 6,5 млн человек были вынуждены покинуть родные места.

В 2016 году, после четырех лет переговоров, Богота и FARC объявили о подписании мирного соглашения и окончании полувековой гражданской войны в Колумбии. Однако в 2019 году один из лидеров FARC обвинил власти в срыве мирных договоренностей и объявил о продолжении партизанской борьбы.

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