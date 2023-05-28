Власти Киева: Уничтожено более 40 воздушных целей

Россия продолжает военное вторжение в Украину, начатое 24 февраля 2022 года по приказу Владимира Путина. DW следит за событиями 29 мая.

На 460-й день полномасштабного военного вторжения России в Украину российские войска продолжают попытки удержать под контролем захваченные населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы и отряды территориальной обороны Украины сопротивляются агрессии. Проверить заявления представителей обеих сторон по независимым источникам невозможно. Согласно данным ООН, свои дома покинули уже более 16 млн жителей Украины. DW следит за развитием событий понедельника, 29 мая (время московское).

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Ночью Киев подвергся комбинированной атаке беспилотных летательных аппаратов и ракет, сообщил руководитель Киевской городской военной администрации Сергей Попко. По предварительной информации, речь идет о дронах-камикадзе Shahed, уточнил он. В то же время российские стратегические бомбардировщики-ракетоносцы Ту-95МС, находящиеся в районе Каспийского моря, совершили пуски крылатых ракет, предположительно, Х-101, добавил Попко. Силы украинской ПВО выявили и уничтожили более 40 воздушных целей, отметил глава городской военной администрации.

В результате атаки никто не ранен и не погиб, а инфраструктурные объекты и многоквартирные жилые дома не получили повреждений, подчеркнул мэр украинской столицы Виталий Кличко. Однако в Подольском районе в результате падения обломков повреждена крыша частного дома, указал он, не уточнив, фрагменты какого объекта имелись в виду.

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Система ПВО задействована во Львовской области. Об этом сообщил председатель региональной военной администрации Максим Козицкий.

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Вблизи Киева была сбита ракета, передал мэр столицы Виталий Кличко, не приводя подробности. Градоначальник призвал жителей находиться в укрытиях.

В ряде областей Украины работают системы ПВО

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Власти нескольких регионов Украины сообщили о работе систем противовоздушной обороны. Председатель администрации Винницкой области Сергей Борзов призвал жителей находиться в укрытиях до конца воздушной тревоги. С аналогичным призывом выступили власти Одессы и Киева.

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За прошедшие сутки российские войска совершили 14 обстрелов приграничных территорий Сумской области, заявила военная администрация региона. Украинская сторона зафиксировала 49 взрывов. По предварительным данным, никто не пострадал, разрушений нет.

Пентагон: Украинские военные в ФРГ начали тренировки на танках Abrams

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Танки M1 Abrams на полигоне Графенвёр в Германии Фото: Spc. Adrian Greenwood/DVIDS/dpa/picture alliance

Украинские военнослужащие приступили к обучению работе с танками M1 Abrams на полигоне Графенвёр в Германии, сообщил представитель министерства обороны США. По его сведениям, курс начался 26 мая. Обучение проходят около 200 украинских военных. В середине мая на полигон на востоке земли Бавария был доставлен 31 танк.

Хроника событий 28 мая 14.00 - 23.59 >>>

Хроника событий 28 мая 00.00 - 13.59 >>>

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