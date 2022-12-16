Власти Киева: При обстреле города ПВО сбила почти все ракеты

На 296-й день полномасштабного военного вторжения России в Украину российские войска продолжают попытки удержать под контролем захваченные населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы и отряды территориальной обороны Украины сопротивляются агрессии. Проверить заявления представителей обеих сторон по независимым источникам невозможно. Согласно данным ООН, свои дома покинули уже около 16 млн жителей Украины.DW продолжает следить за развитием событий пятницы, 16 декабря (время московское).

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Премьер-министр Индии Нарендра Моди в телефонном разговоре с президентом России Владимиром Путиным призвал его к диалогу и дипломатическому решению конфликта вокруг Украины, которое он назвал единственным путем вперед, цитирует заявление офиса индийского премьера информационное агентство ANI.

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Мэр Харькова Игорь Терехов заявил об огромных инфраструктурных разрушениях, прежде всего это касается энергетической системы. "Дорогие харьковчане! Сегодня наш враг вновь обстрелял город Харьков. Есть колоссальные инфраструктурные разрушения, это прежде всего - энергетическая система, - сказал он в видеообращении в Telegram. - Я знаю, что в ваших домах нет света, отсутствует отопление, прекращена подача воды". Харьковский градоначальник призвал горожан пользоваться "пунктами незламності" (оборудованными властями "пунктами несокрушимости"), где они будут обеспечены горячими напитками и смогут подзарядить мобильные телефоны.

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В результате российских ракетных ударов полностью обесточена Кировоградская область, сообщил глава областной военной администрации Андрей Райкович. По его словам, реальный ущерб и масштаб повреждений можно будет оценить лишь по окончании вражеской атаки.

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Киев выдержал одну из крупнейших ракетных атак с начала полномасштабного вторжения, заявляют в городской военной администрации города. "В воздушном пространстве столицы было зафиксировано около 40 ракет. Из них силами ПВО было уничтожено 37!" - указывается в сообщении .

Информация о разрушениях и жертвах уточняется. Пока известно об одном пострадавшем в Днепровском районе, ему была оказана медицинская помощь на месте.

Хроника событий 16 декабря 00.00 - 13.59 >>>

Хроника событий 15 декабря 14.00 - 23.59 >>>

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