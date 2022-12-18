Власти Киева: Над городом сбито около 15 беспилотников

На 299-й день полномасштабного военного вторжения России в Украину российские войска продолжают попытки удержать под контролем захваченные населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы и отряды территориальной обороны Украины сопротивляются агрессии. Проверить заявления представителей обеих сторон по независимым источникам невозможно. Согласно данным ООН, свои дома покинули уже около 14 млн жителей Украины. DW следит за развитием событий понедельника, 19 декабря (время московское).

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За истекшие сутки украинские военные отразили атаки российских сил в районах населенных пунктов Стельмаховка, Макеевка, Червонопоповка и Белогоровка в Луганской области, а также Верхнекаменское, Бахмутское, Подгородное, Бахмут, Клещиевка, Андреевка, Красногоровка, Александрополь, Марьинка, Победа и Новомихайловка в Донецкой области, сообщил Генштаб ВСУ в утренней сводке. По его данным, украинская авиация за сутки нанесла 9 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, а также 3 удара по позициям зенитно-ракетных комплексов российских сил.

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В результате ночной атаки беспилотных летательных аппаратов на Киевскую область в столице, по предварительным данным, никто не пострадал, заявил мэр Киева Виталий Кличко. Несколько взрывов прогремели в Соломенском и Шевченковском районах города, на местах работают все экстренные службы.

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Лондон направит Киеву в качестве военной помощи еще сотни тысяч артиллерийских боеприпасов. Как заявили в резиденции британского премьера Риши Сунака, готовящийся контракт на сумму 250 млн фунтов стерлингов (около 287 млн евро) "обеспечит постоянные поставки необходимых артиллерийских боеприпасов в Украину в течение 2023 года". Сунак представит новый проект военной помощи 19 декабря на встрече стран-участниц Объединенных экспедиционных сил (Joint Expeditionary Force, JEF) в Риге.

Власти Киева: Над городом сбито около 15 беспилотников

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Украинская столица выдержала несколько волн атак иранских дронов-камикадзе "Shahed", заявили в Киевской городской военной администрации. "В воздушном пространстве Киева было зафиксировано более 20 вражеских БПЛА. Силы ПВО уничтожили около 15", - говорится в сообщении . По словам главы администрации Сергея Попко, есть попадание в объект критической инфраструктуры.

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Институт изучения войны (ISW) сомневается в том, что российские военные, даже усиленные элементами белорусских вооруженных сил, будут в ближайшие несколько месяцев способны подготовить и провести эффективные крупномасштабные механизированные наступательные операции. Личный состав, сформированный из мобилизованных и призывников, не будет достаточно обучен для проведения быстрых и эффективных механизированных маневров этой осенью, говорится в ежедневной сводке ISW . По мнению военных аналитиков, проблема обеспечения воюющих в Украине сил танками, артиллерией, ударными средствами большой дальности и прочими необходимыми средствами, вряд ли будет решена вовремя, чтобы оснастить новые крупные силы для наступательных операций этой зимой. Тем не менее Путин может отдать приказ о возобновлении крупномасштабных наступательных операций позднее этой зимой, но важно не переоценить вероятные возможности российских или объединенных российско-белорусских сил для их успешного проведения, полагают эксперты. ISW продолжает считать маловероятным, что белорусский правитель Александр Лукашенко привлечет белорусские вооруженные силы (которые также придется перевооружать) к вторжению в Украину.

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Прибывшие в Беларусь в рамках создания региональной группировки войск российские военные проведут 19 декабря батальонные тактические учения, цитирует "Интерфакс" сообщение Минобороны РФ. В российском военном ведомстве указали, что занятия "подразделений Западного военного округа проводятся в дневное и ночное время".

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Киев атакуют иранские беспилотники Shahed, сообщила Киевская городская военная администрация. По ее данным силы ПВО сбили в воздушном пространстве украинской столицы уже 9 вражеских БПЛА. По словам очевидцев, в городе слышны взрывы, передает агентство Reuters. Воздушная тревога отменена везде, кроме Киева и Киевской области, Луганской области и Крыма.

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Объем военной помощи, предоставленной Украине Нидерландами, приближается к 1 миллиарду евро - он уже достиг 987 миллионов евро. Об этом говорится в сообщении , размещенном на сайте нидерландского министерства обороны. В документе указывается, что в пакет помощи вошла, в частности, тяжелая техника на 120 млн евро, включая танки Т-72, поставленные Украине совместно с Чехией и США, а также взнос в Международный фонд для Украины в размере 100 миллионов евро.

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Тысячи жителей Донецка и севера Донецкой области, а также из Мариуполя бегут в Россию, сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко. По его словам, при въезде в Мариуполь с Донецкого направления растянулась 5-километровая пробка. "Бегут не от войны и боевых действий. Бегут от отсутствия воды. Электричества. Тепла. От базовых условий жизни, - написал Андрющенко в Telegram. - Мариупольцы тоже понемногу начали бегство от Холодомора. Пробка от с. Безымянное до границы с Московией - более 30 км. Легковых автомобилей. Более 10 часов ожидания в поле ради выживания".

Воздушная тревога в Киеве и ряде областей

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В Киеве и целом ряде областях Украины объявлена воздушная тревога. Согласно онлайн-карте воздушных тревог, речь идет, кроме столицы и Киевской области, о Винницкой, Кировоградской, Черкасской, Полтавской, Харьковской, Днепропетровской, Николаевской, Запорожской, Донецкой и Луганской областях, а также о Крыме.

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В Алчевске, контролируемом сепаратистами "ЛНР", в результате удара загорелся склад горюче-смазочных материалов, сообщает Управление стратегических коммуникаций ВСУ со ссылкой на местных жителей.

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На Николаевскую область совершена атака иранскими ударными дронами "Shahed", сообщил председатель областной военной администрации Виталий Ким. "У нас мопеды, надеюсь не долетят", - написал он в Telegram, позднее добавив , что по всей области объявлена воздушная тревога.

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По словам губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова, при обстреле поселка Красная Яруга в Краснояружском районе пострадали два человека - девушка с осколочными ранениями отправлена на амбулаторное лечение, мужчина с контузией от госпитализации отказался. Повреждены остекления в 3 четырехэтажных многоквартирных домах, вспыхнувший пожар хозпостроек ликвидирован, утверждает белгородский губернатор.

Зеленский: Современная ПВО поможет остановить агрессию России

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Противовоздушная оборона - главный приоритет для Украины, подчеркнул Владимир Зеленский в вечернем видеообращении, призвав партнеров защитить украинское небо. "Помогая нам полностью защитить наше небо, как можно быстрее предоставив нам современные системы ПВО в достаточном количестве, вы сможете лишить государство-террориста главного инструмента террора", - сказал Зеленский. Это могло бы стать "одним из наиболее мощных шагов, что приблизят окончание агрессии", если Россия "больше не сможет идти путем ракетных ударов".

Кроме того, Зеленский выразил сожаление по поводу отказа ФИФА показать его послание о мире перед финалом ЧМ-2022. "Хотя ФИФА заблокировала показ этого обращения на стадионе перед финальной игрой в Катаре, мир все равно услышал наш призыв", - сказал президент Украины, поблагодарив украинских футболистов, которые помогли распространить видео с его обращением в соцсетях. По словам Зеленского, смысл футбола в том, что победить может каждый, но "на игровом поле, а не на поле боя, и самое худшее, что может случиться - это красная карточка, а не красная кнопка". В конце обращения Зеленский поздравил еврейскую общины страны и евреев во всем мире с наступлением праздника Хануки.

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