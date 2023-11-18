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Власти Казахстана заблокировали сайт Sputnik24

Роман Сулима
18 ноября 2023 г.

Платформа, принадлежащая российскому государственному холдингу RT, теперь будет недоступна на территории Казахстана.

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Столица Казахстана Астана
Столица Казахстана АстанаФото: DW

Сайт Sputnik24, который позволяет смотреть российские телеканалы "Россия 1", "Россия 24", "Первый канал", НТВ и Russia Today, заблокирован в Казахстане по решению властей республики, сообщает информационно-аналитический портал ORDA Kazakhstan в субботу, 18 октября. Эта платформа принадлежит российскому государственному холдингу RT, который возглавляет Маргарита Симоньян, отмечает казахстанское издание.

Доступ к сервису закрыло министерство информации Казахстана, сообщают СМИ республики. Официальная причина блокировки - "распространение информации о картах условного доступа к услугам операторов телерадиовещания и оборудования, не имеющих лицензии на территории Республики Казахстан". По данным Orda.kz, предписание о блокировке портала было вынесено 16 июня.

Блокировки российской пропаганды в странах экс-СССР

В августе в Казахстане был отключен доступ к сайту российского телеканала "Царьград", который позиционирует себя "первым русским консервативным информационно-аналитическим телеканалом". В качестве обоснования блокировки ресурса была указана "пропаганда экстремизма". Ранее власти республики вынесли четыре предписания в адрес "Царьграда", последний из которых касался материала "Казахские националисты терроризируют русских женщин накануне Дня Победы". Депутат Максат Толыкбаев месяц спустя предложить убрать из телевещания российские каналы.

В Эстонии в апреле заблокировали доступ к десяткам порталов, с помощью которых можно было смотреть передачи российских телеканалов в интернете. Sputnik24 был в их числе.

Власти Молдовы в октябре заблокировали 22 телеканала РФ. Служба безопасности страны пояснила свое решение тем, что эти медиа "искажали сведения, распространяемые в публичном поле в условиях чрезвычайного положения".

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