Власти Казахстана заблокировали сайт Sputnik24

Платформа, принадлежащая российскому государственному холдингу RT, теперь будет недоступна на территории Казахстана.

Сайт Sputnik24, который позволяет смотреть российские телеканалы "Россия 1", "Россия 24", "Первый канал", НТВ и Russia Today, заблокирован в Казахстане по решению властей республики, сообщает информационно-аналитический портал ORDA Kazakhstan в субботу, 18 октября. Эта платформа принадлежит российскому государственному холдингу RT, который возглавляет Маргарита Симоньян, отмечает казахстанское издание.

Доступ к сервису закрыло министерство информации Казахстана, сообщают СМИ республики. Официальная причина блокировки - "распространение информации о картах условного доступа к услугам операторов телерадиовещания и оборудования, не имеющих лицензии на территории Республики Казахстан". По данным Orda.kz, предписание о блокировке портала было вынесено 16 июня.

Блокировки российской пропаганды в странах экс-СССР

В августе в Казахстане был отключен доступ к сайту российского телеканала "Царьград", который позиционирует себя "первым русским консервативным информационно-аналитическим телеканалом". В качестве обоснования блокировки ресурса была указана "пропаганда экстремизма". Ранее власти республики вынесли четыре предписания в адрес "Царьграда", последний из которых касался материала "Казахские националисты терроризируют русских женщин накануне Дня Победы". Депутат Максат Толыкбаев месяц спустя предложить убрать из телевещания российские каналы.

В Эстонии в апреле заблокировали доступ к десяткам порталов, с помощью которых можно было смотреть передачи российских телеканалов в интернете. Sputnik24 был в их числе.

Власти Молдовы в октябре заблокировали 22 телеканала РФ. Служба безопасности страны пояснила свое решение тем, что эти медиа "искажали сведения, распространяемые в публичном поле в условиях чрезвычайного положения".

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