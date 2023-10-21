Власти Израиля призвали сограждан покинуть Египет и Иорданию

В последние дни в исламских странах усилились протесты против Израиля, констатируют в Совете национальной безопасности страны. В связи с этим предупреждение о поездках в Египет и Иорданию повышено до высшего уровня.

Израиль призвал своих граждан без промедлений покинуть Египет и Иорданию в связи с ростом напряженности в регионе. Совет национальной безопасности страны в субботу, 21 октября, повысил предупреждения об угрозе поездок в Египет, включая популярный среди израильских туристов Синайский полуостров, и Иорданию до наивысшего, четвертого, уровня, который обозначает высокую степень угрозы. Израильтянам, находящимся в этих странах, следует "немедленно их покинуть", указывается в заявлении, опубликованном министерством иностранных дел страны.

Предупреждения о запрете на поездки были ужесточены в связи со "значительным усилением протестов против Израиля в последние дни" и "демонстрациями враждебности и насилия в отношении израильских и еврейских символов", говорится в сообщении.

Израильские власти также рекомендовали согражданам отказаться от необязательных поездок в Марокко. Предупреждение об опасности поездок распространяется и на другие страны региона, например Турцию, государства Персидского залива и другие мусульманские страны.

7 октября радикальное террористическая организация ХАМАС совершила беспрецедентное по масштабам нападение на Израиль, в результате которого около 1400 человек были убиты и более 200 - взяты в заложники и увезены в сектор Газа. В ответ на это нападение Израиль блокировал сектор Газа и стал наносить по нему массированные авиаудары, после чего во многих арабских странах начались массовые беспорядки и акции протеста против Израиля.

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