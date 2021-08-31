 Власти Грузии отказались от транша финансовой помощи ЕС | Новости из Германии о Европе | DW | 31.08.2021

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Европа

Власти Грузии отказались от транша финансовой помощи ЕС

Отказ от помощи ЕС премьер Грузии объяснил стремлением Тбилиси сократить внешний долг. Наблюдатели же считают, что власти лукавят, а транш оказался под вопросом из-за отказа правящей партии выполнять свои обязательства.

Ираклий Гарибашвили

Грузинский премьер Ираклий Гарибашвили

Правительство Грузии отказалось от очередного транша финансовой помощи Европейского Союза. Об этом во вторник, 31 августа, заявил журналистам премьер-министр страны Ираклий Гарибашвили, объяснив этот шаг отсутствием необходимости в получении такой помощи в связи с экономическим ростом последнего времени.

Главной причиной отказа от второго транша европейской помощи глава правительства назвал стремление Тбилиси сократить внешний долг.

Как пишет издание "Грузия онлайн", речь идет о программе помощи на сумму 75 млн евро, получение которой оказалось под угрозой после того, как правящая партия "Грузинская мечта" отказалась от своих обязательств в рамках достигнутого по инициативе главы Евросовета Шарля Мишеля соглашения с оппозицией, выполнение которого было одним из условий получения финансовой помощи.

Между тем, некоторые наблюдатели полагают, что формальный отказ от финансирования - это попытка сделать хорошую мину при плохой игре. Так, по мнению эксперта по экономическим вопросам Георгия Хухашвили, слова которого приводит "Грузия онлайн", в правительстве "делают вид, будто это не ЕС отказался от финансирования, а они сами отказались от денег".

Смотрите также:

  • Жилой комплекс на улице Нуцубидзе

    Новая древняя Грузия

    Типовые крупнопанельные многоэтажки в Тбилиси даже в советские времена пытались как-то разнообразить. Построенный в середине 1970-х годов по проекту Отара Каландаришвили и Гизо Поцхишвили комплекс жилых "башен" на улице Нуцубидзе отличался полукруглыми окнами и своеобразной галереей, соединяющей отдельные здания. Со временем они пришли в упадок, а полукруглые окна частично заделали кирпичами.

  • Крепость Нарикала

    Новая древняя Грузия

    Крепость Нарикала - самое древнее архитектурное сооружение в Тбилиси. Она даже старше самого города и была построена в IV-V веках. С тех пор много раз перестраивалась, разрушалась захватчиками и восстанавливалась. В 1827 году в результате сильного землетрясения и взрыва порохового склада крепость очень сильно пострадала. Уже невосполнимо. Но часть древней цитадели сохранилась до сих пор.

  • Концертный зал

    Новая древняя Грузия

    Этот необычный комплекс, спроектированный в 2012 году известным итальянским архитектором Массимилиано Фуксасом, после того, как он был построен, вызвал в Грузии острые споры. Но сегодня Тбилиси уже невозможно представить без двух гигантских цилиндрических "перископов", внутри которых расположились музыкальный театр и выставочный зал. Смелый эксперимент себя оправдал.

  • Дом юстиции на берегу Куры

    Новая древняя Грузия

    Еще один примечательный и причудливый проект Фуксаса - Дом юстиции на берегу Куры: прозрачные стены, разноуровневая крыша, напоминающая шляпки грибов. Здесь можно получить любую справку, решить любые вопросы, связанные с оформлением документов, зарегистрировать брак, рождение ребенка, имущественный договор... Все - в одном месте, так сказать, у одного окошка.

  • Гостиница Radisson Blu Iveria Hotel

    Новая древняя Грузия

    Гостиница Radisson Blu Iveria Hotel в центре Тбилиси в советские времена называлась просто "Иверия". Ее построили в 1967 году, в первую очередь, для иностранных туристов. После войны в Абхазии в "Иверии" до 2004 года жили грузинские беженцы. Потом ее полностью реконструировали, и она превратилась в современный пятизвездочный отель с бассейнами, спа-центром и великолепной террасой на 19-м этаже.

  • Самое экстравагантное здание в Тбилиси, построенное во времена СССР, - Министерство автомобильных дорог Грузии.

    Новая древняя Грузия

    Самое экстравагантное здание в Тбилиси, построенное во времена СССР, - Министерство автомобильных дорог Грузии. Его возвели по проекту Георгия Чахава (в то время министра автомобильных дорог) в 1974 году. Очень современное здание со сложной конструкцией отлично вписалось в сложный рельеф. Сегодня требованиям экономичности и экологичности оно не отвечает: слишком много тепла уходит "на улицу".

  • Традиционные тбилисские дворики

    Новая древняя Грузия

    Традиционные тбилисские дворики часто называют итальянскими. Понятно, почему: они такие же шумные, и люди здесь живут такие же близкие друг другу и такие же эмоциональные. И все же это именно тбилисские дворы - с их неповторимыми деревянными балконами и лоджиями, резными перилами и лестницами. Сегодня многие из них отреставрированы. Но далеко не все...

  • Лоджии камикадзе

    Новая древняя Грузия

    А это новодел. Но новодел не богатых, а бедных. Рискованную строительную конструкцию организаторы выставки в Немецком архитектурном музее во Франкфурте назвали "Лоджии камикадзе".

  • Холл уникальной тбилисской гостиницы Rooms Hotel

    Новая древняя Грузия

    Так выглядит холл уникальной тбилисской гостиницы Rooms Hotel, оформленной дизайн-студией Rooms, которую основали Ната Джанберидзе и Кети Толорая. Раньше на этом месте была типография, закрывшаяся несколько лет назад. В оформлении использовано множество винтажных предметов. Ночь в двухместном номере стоит около 200 евро.

    Автор: Ефим Шуман, Франкфурт-на-Майне


Смотреть видео 02:55

Как в Грузии молодая девушка стала символом протестов (25.11.2019)

Контекст

Иск Грузии против РФ: что нужно знать о решении ЕСПЧ по войне 2008 года

Европейский суд по правам человека частично удовлетворил иск Грузии против России, связанный с войной в Южной Осетии. По одному из ключевых пунктов Страсбург не поддержал Тбилиси. Почему?  

Комментарий: Время Москвы на Южном Кавказе вышло. Настало время Анкары

Турция выиграла войну за Карабах, но Кремль делает вид, что позиции России на постсоветском пространстве остались незыблемыми. Это не так, считает Константин Эггерт.  

Аудио- и видеофайлы по теме

Саакашвили об угрозах и блефе Путина, миротворце Зеленском, герое Навальном и о возвращении в Грузию  

Новые массовые протесты в Грузии после провала избирательной реформы (21.11.2019)  

Реклама

Самые читаемые

Совет Безопасности принял резолюцию по Афганистану  

Недобрали 6000 студентов. Что происходит в белорусских вузах  

Задержаны 13 человек, разрушившие заграждения на границе Польши и Беларуси  