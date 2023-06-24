  1. Перейти к содержанию
  2. Перейти к главному меню
  3. К другим проектам DW
Последние аудиоПоследние видео
В фокусе
Война в Украине: хроника
Каховская ГЭС
Ситуация в Беларуси
КонфликтыУкраина

Власти ФРГ: РФ должна заплатить за восстановление Украины

Жан Рофе
1 ч. назад

Необходимо "сделать все", чтобы Россия заплатила за то, что уничтожила, сказала в беседе с DW министр экономического развития Германии Свенья Шульце.

https://p.dw.com/p/4T0Y2
Министр по вопросам экономического сотрудничества и развития ФРГ Свенья Шульце
Свенья ШульцеФото: DW

России, "очевидно", когда-нибудь придется заплатить за восстановление Украины, разрушенной войной, считает министр по вопросам экономического сотрудничества и развития ФРГ Свенья Шульце (Svenja Schulze). "Они должны заплатить за то, что они уничтожили. Таково международное право", - заявила Шульце в беседе с DW в четверг, 22 июня.

На вопрос, насколько реалистична эта перспектива, министр ответила, что "не вполне уверена" в этом. "Но нам необходимо сделать все, чтобы добиться этого, потому что они уничтожили так много вещей. Они разрушили всю инфраструктуру, они разрушили дома, и они должны заплатить за это. И это должно быть частью переговоров о прекращении войны", - подчеркнула Свенья Шульце.

Партнеры Украины пообещали 60 млрд евро на восстановление

Шульце приняла участие в международной конференции по восстановлению Украины (Ukraine Recovery Conference), которая прошла в Лондоне 21-22 июня. По итогам этой встречи иностранные доноры пообещали направить в общей сложности 60 млрд евро на нужды Украины в восстановлении, сообщил министр иностранных дел Великобритании Джеймс Клеверли.

Большая часть этой суммы поступит из пакета помощи в размере около 50 млрд евро, о котором несколькими днями ранее объявил Европейский Союз. США планируют предоставить Киеву помощь в размере 1,3 млрд долларов (1,19 млрд евро), главным образом для восстановления энергетического сектора и инфраструктуры. Великобритания обязалась выделить 240 млн фунтов стерлингов (279 млн евро), а Германия объявила о предоставлении гуманитарной помощи на сумму 381 млн евро.

Смотрите также:

Ирпень: как украинцы пытаются восстановить свои дома

Пропустить раздел Еще по теме

Еще по теме

external

Что происходит в Буче и ее окрестностях: как идет восстановление через год после ухода оккупантов?

Что происходит в Буче и ее окрестностях: как идет восстановление через год после ухода оккупантов?

Буча стала для всего мира названием нарицательным, символом зверств российских оккупантов. Съёмочная группа DW побывала в Буче, где полным ходом идет восстановление разрушенных домов. Деньгами помогают зарубежные фонды и благотворительные организации. Но средств не хватает. Наши коллеги побывали в 15 км от Бучи, где местные жители до сих пор не понимают, кто и когда поможет им вновь обрести дом.
Политика11 марта 2023 г.03:13 мин.
external

Переговоры между Украиной и Россией: насколько это возможно? (17.11.2022)

Переговоры между Украиной и Россией: насколько это возможно? (17.11.2022)

Владимир Зеленский представил свою "Формулу мира" из 10 пунктов, предложения Украины по достижению мира с Россией. Условия Киева для начала ведения переговоров - вывод войск РФ и восстановление границ по состоянию на 1991 год - Кремль не принимает. Каковы позиции сторон?
Политика17 ноября 2022 г.04:38 мин.
Пропустить раздел Топ-тема

Топ-тема

Евгений Пригожин (справа) и боевики ЧВК "Вагнер" (фото из архива)

Пригожин: Боевики ЧВК сбили вертолет, открывший по ним огонь

Конфликты1 ч. назад
1 стр. из 3
Пропустить раздел Другие публикации DW

Другие публикации DW

Запорожская АЭС

Эксперт об угрозе теракта на Запорожской АЭС

Эксперт об угрозе теракта на Запорожской АЭС

Конфликты8 ч. назад
Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер в ходе визита в Казахстан, июнь 2023 года

ФРГ помогает Центральной Азии с водой и ждет водород

ФРГ помогает Центральной Азии с водой и ждет водород

Экономика и бизнес13 ч. назад
Карикатура: шеф концерна Meta и владелец соцсети Twitter стоят в боксерских перчатках и трусах. Марк Цукерберг оборачивается к репортеру и говорит в микрофон, показывая на Илона Маска: "Во втором раунде я отправлю его в бан".

Баттл миллиардеров Цукерберга и Маска вышел на новый уровень

Баттл миллиардеров Цукерберга и Маска вышел на новый уровень

Общество15 ч. назад
Подлодка "Титан" погружается в толщу воды

На пути к "Титанику": что известно о гибели подлодки "Титан"

На пути к "Титанику": что известно о гибели подлодки "Титан"

Общество10 ч. назад
Elliot Page

Гомофобия в Голливуде: трансгендерный актер рассказал все

Гомофобия в Голливуде: трансгендерный актер рассказал все

Культура11 ч. назад
Нацистский орел с германского крейсера "Адмирал граф Шпее"

Орел со свастикой не станет голубем мира

Орел со свастикой не станет голубем мира

История14 ч. назад
На главную страницу