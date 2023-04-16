ФРГ получила 337 сообщений о военных преступлениях в Украине

На 417-й день полномасштабного военного вторжения России в Украину российские войска продолжают попытки удержать под контролем захваченные населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы и отряды территориальной обороны Украины сопротивляются агрессии. Проверить заявления представителей обеих сторон по независимым источникам невозможно. Согласно данным ООН, свои дома покинули уже более 16 млн жителей Украины. DW продолжает следить за развитием событий воскресенья, 16 апреля (время московское).

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Федеральное ведомство по уголовным делам Германии (BKA) получило 337 сообщений о возможных военных преступлениях в Украине. Такая информация поступала в том числе от украинских беженцев и от жителей ФРГ, говорится в ответе министерства внутренних дел Германии на запрос депутата бундестага Гюнтера Крингса (Günter Krings).

В BKA заявили, что оказывают техническую поддержку украинским следователям, закупая и предоставляя материалы для судебно-медицинской экспертизы. В 2022 году BKA закупило такое оборудование на 11,5 млн евро, отчитались в ведомстве.

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