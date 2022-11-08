  1. Перейти к содержанию
  2. Перейти к главному меню
  3. К другим проектам DW
Последние аудиоПоследние видео
В фокусе
Война в Украине: хроника событий
Ситуация в Беларуси
Коронавирус
Силуэты нефтяных вышек на фоне заката. Одна вышка крупным планом справа, остальные несколько вдалеке. Вверху темное облачное небо с розоватыми отливами, ближе к горизонту полоса голубого неба, земля полностью в тени.
Фото: Yegor Aleyev/TASS/dpa/picture alliance
Экономика и бизнесГермания

В ФРГ ведут переговоры с Wintershall после расследования СМИ

Анна Мельникова
21 мин. назад

Нефтегазовую компанию обвиняют в поставках конденсата, используемого "Газпромом" в производстве топлива для российских военных самолетов.

https://p.dw.com/p/4JCNg

Власти ФРГ начали переговоры с немецким нефтегазовым концерном Wintershall Dea после того, как журналисты заподозрили его в сотрудничестве с "Газпромом" и косвенном содействии российской армии в Украине. Об этом сообщило в понедельник, 7 ноября, агентство Reuters, ссылаясь на неназванного чиновника.

Участник переговоров со стороны правительства отказался сообщить подробности корреспонденту Reuters, отметив лишь, что Германия поддерживает украинцев. Представитель Wintershall Dea в своем комментарии повторил официальную позицию компании, высказанную в день выхода расследования: предприниматели отвергают связь между поставками газового конденсата, производимого совместно с Россией, и гибелью людей в Украине. 

В чем подозревают Wintershall Dea

Немецкий еженедельник Der Spiegel и общественно-правовая телекомпания ZDF 4 ноября опубликовали расследование. В нем говорится, что Wintershall совместно с "Газпромом" разрабатывает месторождение газа в Западной Сибири и поставляет российскому партнеру газовый конденсат, известный также как "белая нефть". Этот конденсат, по данным журналистов, используют для производства авиатоплива, которым "Газпром" обеспечивает военно-воздушные силы РФ, в том числе подразделения, которые разбомбили театр в Мариуполе.

В Wintershall Dea в ответ на подозрения заявили, что концерн не участвует в дальнейшей переработке газового конденсата и не может гарантировать его использование сугубо в гражданских целях. Замминистра юстиции Украины Ирина Мудра потребовала от компании прекратить вести бизнес в России, а от немецких властей - провести тщательную проверку.

Смотрите также: 

Реакция Запада на аннексию и риторику Путина

Пропустить раздел Еще по теме

Еще по теме

external

Немцы ищут нефть: какую роль играет Казахстан и что с влиянием России и Китая. DW Новости (02.11.22)

Немцы ищут нефть: какую роль играет Казахстан и что с влиянием России и Китая. DW Новости (02.11.22)

2 ноября глава МИД Германии Анналена Бербок завершила свой визит в Узбекистан. Перед этим она побывала в Казахстане. Речь шла в том числе о поставках нефти и газа в Европу, как альтернативы российским энергоносителям. Насколько надежным партнером является Казахстан, у которого тесные экономические отношения как с Россией и Китаем, так и с Европой и США?
Политика2 ноября 2022 г.30:13 мин.
Разработка месторождения нефти в Нижней Саксонии

Wintershall Dea разуверился в "Газпроме", но не выйдет из текущих проектов в РФ

Wintershall Dea разуверился в "Газпроме", но не выйдет из текущих проектов в РФ

Немецкий производитель нефти и газа Wintershall Dea заявил о разрушении имиджа "Газпрома" как надежного поставщика, однако отметил, что не планирует выходить из совместных предприятий в России.
Экономика и бизнес26 июля 2022 г.
Владимир Путин в октябре 2009 приветствует в Калуге старт производства полного цикла на заводе Volkswagen

У разбитого корыта. Немецкий бизнес надолго отворачивается от России

У разбитого корыта. Немецкий бизнес надолго отворачивается от России

Поддержка западных санкций и разрыв с режимом Путина: деловые круги ФРГ кардинально пересматривают свое отношение к германо-российскому экономическому сотрудничеству и рвут связи с РФ.
Экономика и бизнес4 марта 2022 г.
Показать еще
Пропустить раздел Близкие темы

Близкие темы

Пропустить раздел Топ-тема

Топ-тема

Кабинка для голосования в США

В США стартовали промежуточные выборы в Конгресс

Политика3 ч. назад
1 стр. из 3
Пропустить раздел Другие публикации DW

Другие публикации DW

Описание карикатуры: мужчина в деловом костюме с гаслтуком, напоминающий российского бизнесмена Алишера Усманова, находящегося под санкциями ЕС, летит в попытке поймать пару влюбленных из известной картины художника Марка Шагала.

Как картина Шагала улетела от Алишера Усманова

Как картина Шагала улетела от Алишера Усманова

Общество3 ч. назад
Группа Little Big: Илья Прусикин и Софья Таурская

Little Big: Война не только в Украине, она внутри каждого

Little Big: Война не только в Украине, она внутри каждого

Музыка21 ч. назад
Ведущие DW Новости Шоу Александр Плющев и Татьяна Фельгенгауэр

Киев на пороге блэкаута. Пропаганда с пеленок. DW Шоу

Киев на пороге блэкаута. Пропаганда с пеленок. DW Шоу

Конфликты22 ч. назад60:06 мин.
Описание карикатуры: из глиняного горшка с названием "эмиграция" выглядывает голова "Ксении Собчак". Рядом на полянке сидит ослик Иа, напоминающий внешне Владимира Путина. Ослик произносит фразу: "Входит и выходит".

Возвращение Собчак в Россию: неожиданность или нет?

Возвращение Собчак в Россию: неожиданность или нет?

Политика24 ч. назад
Установка по производству многоатомных спиртов на заводе химической компании Covestro в Дормагене

ФРГ: дорогой газ замедлил, но не остановил промышленный рост

ФРГ: дорогой газ замедлил, но не остановил промышленный рост

Экономика и бизнес11 ч. назад
ЛЭП на фоне неба

Почему Украина пока не импортирует электроэнергию из ЕС?

Почему Украина пока не импортирует электроэнергию из ЕС?

Конфликты24 ч. назад
На главную страницу