В ФРГ ведут переговоры с Wintershall после расследования СМИ

Власти ФРГ начали переговоры с немецким нефтегазовым концерном Wintershall Dea после того, как журналисты заподозрили его в сотрудничестве с "Газпромом" и косвенном содействии российской армии в Украине. Об этом сообщило в понедельник, 7 ноября, агентство Reuters, ссылаясь на неназванного чиновника.

Участник переговоров со стороны правительства отказался сообщить подробности корреспонденту Reuters, отметив лишь, что Германия поддерживает украинцев. Представитель Wintershall Dea в своем комментарии повторил официальную позицию компании , высказанную в день выхода расследования: предприниматели отвергают связь между поставками газового конденсата, производимого совместно с Россией, и гибелью людей в Украине.

В чем подозревают Wintershall Dea

Немецкий еженедельник Der Spiegel и общественно-правовая телекомпания ZDF 4 ноября опубликовали расследование . В нем говорится, что Wintershall совместно с "Газпромом" разрабатывает месторождение газа в Западной Сибири и поставляет российскому партнеру газовый конденсат, известный также как "белая нефть". Этот конденсат, по данным журналистов, используют для производства авиатоплива, которым "Газпром" обеспечивает военно-воздушные силы РФ, в том числе подразделения, которые разбомбили театр в Мариуполе.

В Wintershall Dea в ответ на подозрения заявили, что концерн не участвует в дальнейшей переработке газового конденсата и не может гарантировать его использование сугубо в гражданских целях. Замминистра юстиции Украины Ирина Мудра потребовала от компании прекратить вести бизнес в России, а от немецких властей - провести тщательную проверку.

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