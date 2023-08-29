Власти Фрайберга подтвердили поездку бургомистра на бал в РФ

Обер-бургомистр Фрайберга Свен Крюгер выступил с похвалой в адрес России на Петровском балу в Санкт-Петербурге, не упомянув войну в Украине. Это вызвало критику среди политиков саксонского города.

Обер-бургомистр немецкого города Фрайберг (федеральная земля Саксония) Свен Крюгер выступил с речью на прошедшем 25 августа Петровском балу в Санкт-Петербурге. Участие немецкого чиновника в мероприятии подтвердила пресс-служба мэрии Фрайберга, сообщило во вторник, 29 августа, издание Zeit Online.

Крюгер в своей речи высказал "много похвал" в адрес РФ, не упомянув войну в Украине, отмечает Zeit Online. Кроме того, немецкий чиновник заявил, что РФ и Германия в будущем "вновь обретут единение, преодолев трудные времена", и сообщил, что год назад начал учить русский язык, поскольку является "оптимистом", указывает издание.

Крюгер оказался не единственным выступавшим на балу гостем из Германии - помимо него в мероприятии приняла участие немецкая группа Dschinghis Khan, известная по хиту Moskau. Наряду с ней на балу выступили танцоры из аннексированных РФ территорий на юго-востоке Украины, пишет Zeit Online.

Решение Крюгера в ФРГ не одобрили

Официально поездка действующего немецкого бургомистра в РФ не была анонсирована, а произошедшее вызвало волну критики. "На его месте я бы этого не делал - господин Крюгер представляет наш город", - заявил лидер фракции Христианско-демократического союза во Фрайберге Стив Иттерсхаген (Steve Ittershagen). По его словам, "выходить в статусе обер-бургомистра на российскую сцену и вмешиваться в международную политику неуместно".

Лидер фракции Социал-демократической партии Германии во Фрайберге Алена Ратц (Alena Raatz) указала, что считает поездку Крюгера "бесполезной" с учетом его статуса: "Я считаю очень опасным и абсолютно бесполезным быть бургомистром маленького города и ввязываться в такую ​​сложную ситуацию".

Петровский бал - продолжение традиций скандального бала в Дрездене

Организатором Петровского бала, по официальной информации, является немец - Ханс-Йоахим Фрай (Hans-Joachim Frey). Он выступал организатором оперного бала в Дрездене, на котором среди прочего в 2009 году вручили орден Владимиру Путину, занимавшему на тот момент пост премьер-министра РФ. Кроме того, Фрай принимал участие в деятельности нескольких российских фондов - он стал председателем совета фонда "Мост искусств" и художественным руководителем культурного центра "Сириус", созданным фондом "Талант и успех". Одним из учредителей этого фонда является виолончелист Сергей Ролдугин, которого после публикцации "панамских досье" СМИ нередко называют владельцем ряда "путинских офшоров".

Сам Петровский бал был организован при поддержке Президентского фонда культурных инициатив - бюджетной организации, распределяющей гранты в сфере культуры. На балу среди прочего прозвучало и обращение от Владимира Путина, заявившего, что "этот замечательный проект возвращает нас к самым ярким главам российской истории", пишет Zeit Online.

Как указано на сайте мероприятия, Петровский бал в Екатерининском дворце был приурочен к 320-летию основания Санкт-Петербурга. Основатели заявляли, что мероприятие продолжает "традиции Петровских ассамблей и Дрезденского оперного бала".

Бал в Дрездене ранее не раз становился объектом критики из-за неоднозначных решений организаторов. К примеру, в 2020 году они попытались организовать совместное исполнение музыкального номера артистами из Азербайджана и Армении. В тот же год на балу орден Святого Георгия вручили президенту Египта Абделю Фаттаху ас-Сиси, который известен своим давлением на оппозицию в стране. Фрай объяснял это решение попыткой "наладить диалог с помощью языка культуры".

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