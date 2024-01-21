"Власти" Донецка заявили о гибели людей "из-за удара ВСУ"

При обстреле рынка в Донецке погибли 18 человек, еще 13 ранены, сообщил назначенный РФ "мэр" города Алексей Кулемзин.

Подконтрольный российским войскам город Донецк на востоке Украины утром в воскресенье, 21 января, подвергся артиллерийскому обстрелу. Под удар попал рынок в микрорайоне Текстильщик, заявили оккупационные "власти", обвинив в обстреле украинских военных.

Как сообщил назначенный Россией "мэр" Донецка Алексей Кулемзин, в результате обстрела погибли 18 жителей города, еще 13 получили ранения. "Глава" самопровозглашенной "Донецкой народной республики" Денис Пушилин привел данные о 25 погибших и не менее 20 раненых.

"По уточненной информации, по кварталу был нанесен комбинированный удар из ствольной артиллерии калибром 152 мм и 155 мм с Кураховского и Красногоровского направлений", - написал он в Telegram-канале.

Кулемзин также заявил об атаке украинского беспилотника в Куйбышевском районе Донецка. По его словам, боеприпас был сброшен на ремонтную бригаду, которая устраняла аварию на сетях теплоснабжения. В результате атаки был ранен один сотрудник.

Украинская сторона обстрелы Донецка не комментировала.

Смотрите также: