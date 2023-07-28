Власти Бразилии отказали США в выдаче российского шпиона

Министерство юстиции и общественной безопасности Бразилии отказало в экстрадиции в США гражданина России Сергея Черкасова, которого Вашингтон считает сотрудником российской разведки и обвиняет в шпионаже. О своем решении Минюст сообщил в четверг, 27 июля.

"Что касается запроса США, то департамент возвращения активов и международно-правового сотрудничества министерства юстиции и общественной безопасности посчитал его необоснованным в связи с тем, что в отношении обвиняемого уже имеется утвержденное решение STF (Верховный федеральный суд. - Ред.) об экстрадиции", - говорится в сообщении Минюста.

В ведомстве объяснили, что помимо запроса из Соединенных Штатов получили и российский запрос об экстрадиции, но исполнение просьбы Москвы было приостановлено "в соответствии со статьей 95 закона № 13445/2017". Закон подразумевает, что экстрадиция возможна только после завершения судебного процесса или исполнения приговора. В России в отношении Черкасова возбуждено дело о торговле наркотиками.

Задержание Сергея Черкасова

Сергей Черкасов был задержан в июне 2022 года в Нидерландах. По данным нидерландской разведки, россиянин выдавал себя за гражданина Бразилии Виктора Мюллера Ферейру и пытался устроиться на стажировку в Международный уголовный суд (МУС) в Гааге. Черкасова выдворили в Бразилию, где он был приговорен к 15 годам лишения свободы за подделку документов.

По версии Минюста США, Черкасов с 2012 года работал в качестве российского агента в Бразилии. В 2018 году он под именем бразильца Виктора Мюллера Феррейры переехал в Соединенные Штаты, где поступил в один из университетов в округе Колумбия.

Как утверждает Вашингтон, в США мужчина обзавелся связями с представляющими интерес людьми и передавал российской разведке информацию об американских гражданах. Закончив обучение, весной 2020 года Черкасов уехал из США, но продолжил поддерживать имеющиеся связи для получения информации о внешней политике государства, заявили в Минюсте Соединенных Штатов.

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