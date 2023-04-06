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Погранпункт в Брянской области РФФото: Sergei Bobylev/ITAR-TASS/IMAGO
КонфликтыУкраина

Власти Брянщины заявили, что пресекли прорыв украинской ДРГ

Олег Соколенко
21 мин. назад

Россия продолжает военное вторжение в Украину, начатое 24 февраля по приказу Владимира Путина. DW следит за событиями 6 апреля.

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На 407-й день полномасштабного военного вторжения России в Украину российские войска продолжают попытки удержать под контролем захваченные населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы и отряды территориальной обороны Украины сопротивляются агрессии. Проверить заявления представителей обеих сторон по независимым источникам невозможно. Согласно данным ООН, свои дома покинули уже более 16 млн жителей Украины. DW продолжает следить за развитием событий четверга, 6 апреля (время московское).

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Diana Arbenina
Диана АрбенинаФото: picture-alliance/dpa/V. Pesnya

Генпрокуратуру РФ попросили проверить певицу Диану Арбенину по статье о "дискредитации ВС РФ". С такой просьбой обратился глава "общественной организации" "Федеральный проект по безопасности и борьбе с коррупцией" Виталий Бородин, пишет ТАСС.

Как сообщается, причиной стала критика войны в Украине, которую якобы высказывала лидер группы "Ночные снайперы". В качестве таковой российские СМИ приводили, в частности, слова из песни "Не молчи", которую Арбенина представила на концерте в Челябинске в апреле 2022 года: "Я не плачу. Нет слёз и нет сил. За что проклята эта страна? Жизнь у нас с тобой только одна. Озверевший бессмысленный бой".

С тех пор было отменено несколько концертов "Ночных снайперов" в России. В частности, речь идет об отмене выступлений группы в Чебоксарах, Ульяновске и Пятигорске, планировавшихся в рамках большого гастрольного тура коллектива в апреле-июле 2023 года.

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Губернатор Брянской области РФ Александр Богомаз заявил о "пресечении попытки проникновения" в регион "украинской ДРГ в количестве 20 человек". Это якобы произошло в районе села Случовск Погарского района, написал Богомаз в Telegram. "Подразделениями Вооруженных сил РФ совместно с подразделениями пограничных войск противнику нанесено огневое поражение", - добавил он.

2-3 марта российские СМИ распространили противоречивую информацию о вторжении "украинских диверсионно-разведывательных групп" на территорию Брянской области. Сообщалось об обстреле школьного автобуса, взятии заложников, подрыве электроподстанции и газовой станции, убитых и раненых, включая детей. Позднее часть сообщений была опровергнута местными властями. Ответственность за эти события взял на себя Русский добровольческий корпус (РДК) - подразделение добровольцев, воюющее на стороне Украины с августа 2022 года.

Хроника событий 6 апреля 00.00 - 13.59 >>>

Хроника событий 5 апреля 14.00 - 23.59 >>>

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