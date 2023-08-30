Власти Брянска сообщили о "хлопке" в здании СК

Пост администрации Брянска о "хлопке" в здании СК был удален. Позже власти написали, что в здании были выбило стекла в результате уничтожения дрона.

В здании Следственного управления Следственного комитета РФ по Брянской области в среду, 30 августа, около 6 часов утра прогремел взрыв. Об этом сообщила городская администрация Брянска в своем Telegram-канале, назвав случившееся "хлопком". Однако спустя всего несколько минут после публикации этот пост был удален.

Из сохранившегося в интернет-архиве сообщения следует, что в результате взрыва в здании выбило окна, однако открытого горения не было. О пострадавших на тот момент также не сообщалось. Позже администрация Брянска обнародовала пост, в котором говорилось, что над городом было сбито три беспилотника, а стекла в здании СК выбило "в результате уничтожения одного из них".

Между тем губернатор Брянской области Александр Богомаз написал в Telegram в 6:15 утра следующее: "Над Советским районом Брянска сбит беспилотный летательный аппарат. Пострадавших нет. В результате падения беспилотника частично повреждены крыша и остекление административного здания. Имеется возгорание. Оперативные и экстренные службы работают на месте".

Спустя около часа, в 7:19 мск, Богомаз сообщил также об атаке двух беспилотников на телебашню Брянска. По его словам, эта атака была пресечена силами российских ПВО, пострадавших и разрушений не было.

Около 10:30 мск Богомаз обнародовал очередное сообщение - с благодарностью в адрес сил ПВО за сбитый дрон самолетного типа. Какой объект подвергся атаке и когда она произошла, в посте указано не было. Всего, по словам чиновника, над Брянском за ночь было сбито шесть беспилотников.

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