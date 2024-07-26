  1. Перейти к содержанию
  2. Перейти к главному меню
  3. К другим проектам DW
Последние аудиоПоследние видео
В фокусе
Война в УкраинеВыборы в США - 2024Ситуация в Беларуси
Правосудие и законБельгия

Трех чеченцев обвинили в Бельгии в планировании теракта

Ася Миллер
27 июля 2024 г.

Подозреваемые являются членами афганской ячейки ИГ "Вилаят Хорасан", предполагают в прокуратуре Бельгии.

https://p.dw.com/p/4ioOu
Сотрудник Федеральной Полиции Бельги
Сотрудник Федеральной Полиции БельгиФото: picture-alliance/CITYPRESS 24/Cegarra

Власти Бельгии предъявили трем уроженцам Чечни обвинение в финансировании и подготовке теракта на территории королевства. Подозреваемые предположительно связаны с "Вилаят Хорасан" - афганской ячейкой террористической группировки "Исламское государства" (ИГ), сообщила в пятницу, 26 июля, бельгийская прокуратура.

Выходцы из Чечни были задержаны в ходе масштабной антитеррористической операции, проводившейся одновременно по 14 адресам в девяти бельгийских городах, включая Антверпен, Гент и Льеж. Согласно заявлению прокуратуры, в ходе обысков были арестованы семь человек, четверо из них после допроса отпущены на свободу. Подробности о потенциальной цели теракта не разглашаются.

Ранее о задержании двух граждан России по подозрению в поддержке ИГ сообщила федеральная прокуратура ФРГ. По версии правоохранителей, мужчины состояли в организации, которая занималась сбором средств для террористической группировки в Германии и других странах Европы.

Пропустить раздел Еще по теме

Еще по теме

Эвакуация пассажиров из международного аэропорта Завентем

Взрывы в Брюсселе: Европа вновь под прицелом террористов

Взрывы в Брюсселе: Европа вновь под прицелом террористов

Самая важная информация о террористических атаках на аэропорт и метро Брюсселя 22 марта 2016 года - в фотогалерее DW.
Терроризм22 марта 2016 г.9 фото
external

Кошмар в сердце Европы: годовщина терактов в Брюсселе (22.03.2017)

Кошмар в сердце Европы: годовщина терактов в Брюсселе (22.03.2017)

Год назад жертвами нападений исламистов стали 32 человека. Какие выводы сделало правительство Бельгии после прошлогодних терактов?
Политика22 марта 2017 г.03:10 мин.
Автомобиль полиции Бельгии

Бельгия выдала россиянина, обвиняемого в финансировании "Исламского государства"

Бельгия выдала россиянина, обвиняемого в финансировании "Исламского государства"

Гражданин России, проживавший в Бельгии и находившийся в международном розыске по обвинению в финансировании ИГ, экстрадирован в Россию.
Политика15 сентября 2018 г.
Показать еще