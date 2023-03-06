Власти Беларуси развернули борьбу с "ЧВК Редан"

Массовые задержания, родительские собрания и угрозы уголовного наказания: почему в Беларуси жестко реагируют на появление молодых людей, которые причисляют себя к субкультуре "ЧВК Редан"?

На прошлой неделе в разных городах Беларуси в массовом порядке задерживали сторонников "ЧВК Редан". Причем, задерживали превентивно, еще до того, как молодые люди успевали собраться в условленных местах. Сообщается, что только в Гомеле было задержано около двухсот человек, в Минске - порядка 80, в Бресте - более полусотни.

Откуда взялась "ЧВК Редан" и что о ней известно?

Самое примечательное, что самой "ЧВК Редан" в том виде, как ее преподносят силовики и государственные структуры, не существует. Под названием "Редан" в социальных сетях на протяжении нескольких последних лет рекламировался бренд одежды, мотивом для создания которого было японское аниме - Hunter x Hunter. В нем в качестве героев присутствуют и члены преступной организации "Геней Рёдан".

Японское аниме Фото: Wang Gang/HPIC/dpa/picture alliance

В группе обсуждались не только дизайн одежды, но и другие темы - музыка, общие шутки и мемы. Один из таких мемов появился после начала мобилизации в России в сентябре 2022 года, когда родилась шутка, что в случае призыва участники группы пойдут воевать в одежде бренда "Редан" и создадут свою частную военную компанию (ЧВК) под таким же названием.

Сам паблик "ЧВК Редан" оставался локальным и имел не более трех сотен подписчиков, пока на нем не разместили видео драки в одном из торговых центров в Москве. Невероятным образом ролик стал вирусным, а из его контекста следовало, что поклонники "ЧВК Редан" успешно противостоят другим молодежным неформальным движениям.

В результате в конце февраля в разных городах России, Украины и Беларуси начали появляться небольшие группы под тем же названием "ЧВК Редан". Но к исходному паблику они никакого отношения не имеют. Во всяком случае именно так объясняют ситуацию старожилы этой группы в соцсетях.

МВД: не дадим хайпануть на молодежной теме

Между тем в милицейском ведомстве Беларуси очень подробно освещают спецмероприятия, проводимые в стране в отношении "ЧВК Редан", называя эту субкультуру "настоящей чумой 2023 года". По версии МВД, представители нового движения носят длинные волосы и клетчатые штаны, используют символику с пауком и цифрой "4", ищут повод для конфликтов с другими движениями (например, футбольными фанатами).

Министр внутренних дел Беларуси Иван Кубраков Фото: DW

Как рассказал журналистам министр внутренних дел Беларуси Иван Кубраков, силовики отреагировали оперативно: "Сразу начали работать. В первую очередь по администраторам, по тем блогерам, которые попытались хайпануть на этой теме. Все они задержаны: особенно те, кто призывал собраться в определенном месте".

Правда, о самих конфликтах в торговых центрах и случаях драк в милицейским сводках никакой информации нет. В белорусском МВД объясняют это тем, что задержания имеют профилактический характер, дабы не позволить потенциальным хулиганам нарушать общественный порядок.

"Задача правоохранителей - не дать сломать судьбу ребятам, которые поддались на призывы в сети интернета, - заявил Иван Кубраков. - Будем работать на опережение, чтобы не допустить распространения этих призывов на территории Беларуси".

Родителей призывают мониторить соцсети детей

В чем заключается такая "работа на опережение", в эти дни могут убедиться родители, которых массово вызывают в белорусские школы. "Сначала учителя оставляли сообщения в родительских чатах, чтобы мы следили, на какие каналы и группы наши дети подписаны в социальных сетях, а затем прямо намекнули, что если кого-то из класса заметят в местах, где планируются несанкционированные акции, то это может обернуться не только приводом в милицию", - рассказал житель Минска Кирилл, отец школьника-восьмиклассника.

По словам собеседника DW, в конце прошлой недели в школе провели внеплановые родительские собрания, где призывали не только проверять гаджеты у подростков, но и контролировать, где и с кем гуляют дети по вечерам.

На одном из родительских собраний Фото: DW

О таких собраниях рассказывают и другие родители. "Приходили из милиции и прокуратуры, предупреждали, что есть такой "ЧВК Редан" и если дети будут участвовать в каких-то "сходках", то могут даже возбудить уголовное дело", - сообщила из Бреста мама еще одного школьника Анна. При этом у женщины создалось такое впечатление, что ни сами педагоги, ни присутствовавшие на собраниях представители силовых структур ничего не знали о новой молодежной субкультуре.

"Родителей просто запугивали, говорили, что это движение запрещенное, ссылались на какие-то драки в Москве, и очень возмущались, что за пару дней на созданный брестский чат, посвященный "ЧВК Редан", подписались десятки человек", - говорит Анна.

Чтобы не было драк в регионах, отменяют танцы

Еще более абсурдной выглядит ситуация в небольших городках в белорусской провинции, где силовики также решили бороться с новым молодежным явлением. Так, жительница одного из райцентров Брестской области сообщила, что в местном кинотеатре решили запретить дискотеку: "После это шума вокруг "Редана" работники кинотеатра сами попросили, чтобы милиция дежурила по вечерам, но там нашли идеальный выход - вообще отменить танцы. Аргумент, видимо, такой - раз у нас нет приличных торговых центров, чтобы подраться, значит дети для этого придут на дискотеку".

В местных школах учителя также решили проявить инициативу, чем вызвали недоумение у родителей. "Мой сын учится в выпускном классе, считаю, что он - взрослый и имеет право на личную жизнь, - рассказывает женщина. - И совсем непонятно, почему педагоги, которые на несколько лет старше своих учеников, требуют от них смартфоны, чтобы копаться в переписках".

В администрациях школ объясняют такое рвение преподавателей тем, что детей, мол, следует оградить от втягивания в "деструктивные" группы и предотвратить их участие в несанкционированных властями акциях. Более того, на родительских собраниях в некоторых учебных заведениях и вовсе стали сравнивать нынешнюю активность молодежных субкультур с событиями 2020 года, когда в Беларуси начались акции протеста после проведения президентских выборов.

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