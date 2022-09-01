Как обоняние упраляет нами

Наше обоняние "подбирает" любимых и друзей. И даже это далеко не все. Знаете ли вы, что делает с мужчинами аромат женских слез?

Очевидно, что обнюхиванием занимаются только животные: так они узнают, например, о готовности партнера к спариванию. А люди? Ну уж нет!

Важную роль в том, что мы воротим носом в вопросах запахов тела и поведения человека, сыграл анатом и антрополог Поль Брока (Paul Broca). Еще в XIX веке он приписывал людям неразвитое обоняние, что тогда было комплиментом: ведь тот, у кого есть интеллект и свободная воля, тому не нужны источники информации в виде запахов!

Лошадиное приветствие на пляже Боркума Фото: Carina Maiwald/imageBROKER/picture alliance

Сегодня исследования обоняния все еще занимают скромную нишу, хотя уже доказано, что мы не только постоянно нюхаем себя и других - то, что мы чувствуем носом, оказывает решающее влияние на наше поведение. Поэтому, даже если мы последуем советам Поля Брока и будем игнорировать обоняние, оно все равно будет нами управлять.

Что могут запахи

Вот почему Лаура Шефер (Laura Schäfer), научный сотрудник клиники и поликлиники психотерапии и психосоматики Дрезденского университета, интересуется запахами. "Обоняние - самое древнее чувство в системе человеческого восприятия и напрямую связано с лимбической системой - областью мозга, где обрабатываются эмоции", - объясняет она. То, что мы нюхаем, напрямую влияет на наши эмоции, и таким образом запахи могут помочь нам контролировать чувства и поведение.

Израильский нейробиолог Ноам Собель (Noam Sobel) описал в своем исследовании, что запах женских слез приводил к падению уровня тестостерона у мужчин, что сопровождалось снижением у большинства из них сексуального возбуждения. Слезы содержат влияющий на человека химический сигнал, который мы бессознательно воспринимаем через обоняние.

Таким же бессознательным образом по запаху тела других людей мы можем считывать страх, агрессию, стресс и счастье. Выбор партнера происходит при помощи носа, да и дружба тоже начинается не с улыбки, а с запаха тела.

Хорошие друзья пахнут одинаково

Инбал Равреби (Inbal Ravreby), коллега Ноама Собеля по Институту науки Вейцмана, недавно опубликовала исследование на эту тему. "Известно, что друзья часто похожи друг на друга во многих аспектах: и по характеру, и нередко генетически. Поэтому важно было понять, склонны ли мы заводить дружбу с теми, чей запах тела похож на наш", - говорит она.

Ученые изучили запах тела людей, которые уже были друзьями, и обнаружили: хорошие друзья пахнут одинаково.

Далее исследователи предположили, что запах тела играет незначительную роль при выборе друзей. Они проверили и это утверждение, проанализировав запах тела различных испытуемых, чтобы спрогнозировать, между кем возникнет "химия".

Чтобы определить это, ученые использовали так называемую "игру в зеркало". В этом эксперименте два человека стоят друг напротив друга, пытаются зеркально повторять движения рук, при этом им нельзя разговаривать. Чем лучше они понимают друг друга, а значит, чем больше между ними "химии", тем плавнее и слаженнее становятся их движения.

"Прогноз оказался верным в 71 проценте случаев", - подытоживает Равреби. Такое огромное влияние запаха тела удивило даже саму исследовательницу.

Ароматы парфюмерии Фото: Matej Kastelic/picture alliance / Zoonar

Кстати, неважно, найдете ли вы кого-то, кто пользуется таким же мылом или духами, как и вы. Эти вещи действительно влияют на запах тела, но, утверждает Равреби, у каждого из нас есть свой уникальный запах - как отпечаток пальца.

"На самом деле, нам нравится аромат шампуня или духов, когда он подчеркивает компоненты запаха нашего собственного тела", - говорит ученая.

Запах ребенка укрепляет связь с матерью

В ходе исследования, проведенного среди родителей и их детей, психолог Лаура Шефер изучила эффект привязанности, который могут создавать запахи тела. Как и у многих детенышей животных, обоняние - самое развитое чувство у новорожденных. Младенцы узнают своих матерей по запаху задолго до того, как могут четко видеть.

Теория Шефер заключалась в том, что отношения между матерью и ребенком укрепляются благодаря тому, что родителю очень нравится вдыхать запах своих детей. Поэтому она изучила, могут ли матери отличить запах собственного ребенка от запаха других детей, нравится ли им он, а также меняется ли это предпочтение в течение жизни ребенка.

Мать всегда узнает своего ребенка по запаху Фото: Monkey Business 2/Shotshop/picture alliance

Выяснилось, что примерно до девяти лет, матери точно определяли по запаху своих малышей в группе других детей. Но с началом раннего полового созревания и повышением уровня тестостерона матерям сыновей становилось все труднее узнавать своих мальчиков по запаху - и любить этот запах. К успокоению матерей и их сыновей, Шефер отмечает, что это неприятие длилось недолго и проходило самое позднее к этапу взросления мальчиков.

Одним из объяснений такого временного неприятия запаха могут быть гормоны, которые, испаряясь во время полового созревания, полностью отторгают изначально знакомую и генетически близкую ноту. Однако ученая отмечает, что результаты ее изысканий оставляют простор для дискуссий и что изучение необходимо продолжать.

По сравнению с тем, что наука знает о других чувствах, исследования обоняния еще находятся в начале становления.

Однако уже можно с уверенностью заявить: когда речь идет о влиянии запахов, человек, вопреки предположению Поля Брока, не так далек от животного.

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