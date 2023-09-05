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Владимира Кара-Мурзу этапировали из московского СИЗО

Жан Рофе
5 сентября 2023 г.

По словам адвоката российского оппозиционера, Кара-Мурзу увезли в колонию, не дожидаясь рассмотрения кассационной жалобы на приговор.

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Российский оппозиционный политик Владимир Кара-Мурза в суде (фото из архива)
Владимир Кара-Мурза в суде (фото из архива)Фото: Dmitry Serebryakov/AP/picture alliance

Российского оппозиционера и публициста Владимира Кара-Мурзу, осужденного на 25 лет лишения свободы, этапировали из СИЗО. Об этом сообщила в понедельник, 4 сентября, его жена Евгения Кара-Мурза.

"В полной секретности, в неизвестном направлении и перед днем рождения, чтобы, не дай бог, не получил в этот день слов поддержки со всего света. Этап - очень, возможно, даже самый тяжелый и опасный период в жизни политзека", - написала она в соцсети Х (бывший Twitter).

День рождения у Кара-Мурзы 7 сентября, ему исполнится 42 года.

Политик находился в московском СИЗО-5 "Водник". Адвокат Вадим Прохоров сообщил, что его подзащитного этапировали утром 4 сентября, не дожидаясь рассмотрения кассационной жалобы на приговор. "Куда - пока не знаем, пытаемся выяснить", - написал он в Facebook.

Приговор Кара-Мурзе

Владимир Кара-Мурза был арестован в апреле 2022 года. Первоначально ему вменяли в вину распространение "фейков" о российской армии. Затем добавилось обвинение о госизмене. В апреле 2023 года Мосгорсуд приговорил Владимира Кара-Мурзу к 25 годам лишения свободы в колонии строгого режима.

Защита обжаловала приговор, но первый апелляционный суд 31 июля оставил решение Мосгорсуда в силе.

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