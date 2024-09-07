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Владимир Зеленский встретился с Гертом Вилдерсом в Италии

Алексей Волошинов
7 сентября 2024 г.

Лидер крупнейшей нидерландской партии обсудил с Зеленским поддержку Украины, коррупцию, "Северные потоки" и перспективы мира.

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Нидерландский политик Герт Вилдерс (фото из архива)
Нидерландский политик Герт Вилдерс (фото из архива)Фото: ROBIN VAN LONKHUIJSEN/ANP/IMAGO

Лидер крупнейшей в парламенте Нидерландов правой "Партии свободы" (PVV) Герт Вилдерс встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским на форуме "Амброзетти" в итальянском Черноббьо в субботу, 7 сентября. Об этом политик сообщил в своем аккаунте в соцсети Х.

"Я только что встречался с президентом Украины по поводу ужасной войны в его стране и поддержки Нидерландов", - написал Вилдерс. Вместе с тем, он рассказал, что обсудил с Зеленским коррупцию в Украине, шансы на мир на условиях Киева, "Северный поток" и украинских мужчин, "остающихся в Нидерландах вместо того, чтобы помогать Украине". "Хороший разговор, большое спасибо за него", - резюмировал нидерландский политик.

Президент Украины, в свою очередь, рассказал, что поблагодарил "Нидерланды и весь голландский народ за всестороннюю поддержку Украины: оборонную, финансовую и гуманитарную". В частности, Зеленский отметил вклад Нидерландов в укрепление противовоздушной обороны его страны.

Отношение Герта Вилдерса к помощи Украине

До победы партии Герта Вилдерса на парламентских выборах в 2023 году СМИ писали о нем, как о противнике поставок военной помощи Украине. Однако 24 февраля 2024 года, в день второй годовщины начала российского вторжения, он написал в своем аккаунте в соцсети Х: "Войну, которую Россия начала против Украины два года назад, нельзя не назвать незаконной и варварской. PVV поддерживает Украину и готова говорить о любой помощи".

Герт Вилдерс также известен своими критическими высказываниями в адрес ислама и мусульман, массовой миграции в Европу, а также жесткой произраильской позицией в конфликте на Ближнем Востоке.

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