Зеленский сообщил об освобождении 1015 городов и сел

На 80-й день полномасштабного военного вторжения России в Украину российские войска продолжают попытки захватить населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы Украины и ее отряды территориальной обороны сопротивляются агрессии. Проверить заявления представителей обеих сторон конфликта по независимым источникам невозможно. Свои дома покинули уже около 12,8 млн жителей Украины. DW следит за развитием событий субботы, 14 мая (время московское).

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Переговоры об освобождении украинских военных из мариупольского завода "Азовсталь" проходят очень тяжело, сообщила министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук. "Переговоры с врагом очень сложные. Результат может не удовлетворить всех. Но наша задача вытащить наших ребят. Всех. Живыми", - написала она, уточнив, что кроме бойцов полка "Азов", на территории блокированного российскими войсками комбината находятся "наши ВСУ, нацгвардейцы, пограничники, бойцы СБУ, полицейские и терроборона".

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В своем очередном традиционном вечернем видеообращении к гражданам президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что на данный момент в стране вновь находятся под контролем ВСУ 1015 городов и сел. "Это плюс шесть за минувшие сутки. Возвращаем туда электричество, водоснабжение, связь, транспорт, социальные услуги", - отметил украинский лидер. По его словам, власти помнят о каждом городе и каждом селе, которые еще находятся в оккупации. "Херсон и Мелитополь, Бердянск и Энергодар, Мариуполь и все города и городки Донбасса. Постепенное освобождение Харьковской области доказывает, что мы никого не оставим врагу", - заявил Зеленский.

Также, по данным Зеленского, в пятницу сбит 200-й по счету российский самолет. "Столько авиации Россия не теряла ни в одной войне за десятки лет", - подчеркнул глава украинского государства. Кроме этого, он сообщил, что продолжаются сложные переговоры относительно эвакуации военных из "Азовстали". Президент добавил, что в Украине уже открыли 37 иностранных представительств.

Хроника событий 13 мая 14.00 - 23.59 >>>

Хроника событий 13 мая 00.00 - 13.59 >>>

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