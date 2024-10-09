Несмотря на отмену заседания контактной группы в формате "Рамштайн" по военной помощи Украине, Владимир Зеленский приедет в Германию. Он встретится с канцлером и федеральным президентом Германии.

Президент Украины Владимир Зеленский приедет 11 октября в Берлин. В ходе визита он встретится с канцлером ФРГ Олафом Шольцем (Olaf Scholz) и федеральным президентом Германии Франком-Вальтером Штайнмайером (Frank-Walter Steinmeier), сообщили в среду, 9 октября, агентства dpa и Reuters со ссылкой на источники, знакомые с подготовкой визита.

Ранее о предстоящем визите Зеленского сообщило издание Bild.

Байден отложил визит в Германию

Ранее планировалось, что 10 октября в Берлин прилетит президент США Джо Байден с первым визитом в рамках двусторонних отношений. 8 октября в Вашингтоне объявили, что поездка Байдена отложена из-за урагана "Милтон". В связи с этим были отменены планировавшиеся встречи американского президента с руководителями ФРГ и лидерами других европейских стран, а также заседание контактной группы в формате "Рамштайн"по военной помощи Украине, обороняющейся от российского вторжения.

Правительство ФРГ, в частности, сообщило, что из-за отмены визита Байдена в Германию не приедут президент Франции Эмманюэль Макрон и премьер-министр Великобритании Кир Стармер.