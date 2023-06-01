На 463-й день полномасштабного военного вторжения России в Украину российские войска продолжают попытки удержать под контролем захваченные населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы и отряды территориальной обороны Украины сопротивляются агрессии. Проверить заявления представителей обеих сторон по независимым источникам невозможно. Согласно данным ООН, свои дома покинули уже более 16 млн жителей Украины. DW следит за развитием событий четверга, 1 июня (время московское).

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Украина готова стать членом НАТО, но ждет когда альянс будет готов ее принять, заявил Владимир Зеленский, выступая на саммите Европейского политического сообщества.

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"У России нет права вето на прием новых членов НАТО", - заявил генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг 1 июня, перед началом второго рабочего дня встречи министров иностранных дел стран-членов организации в столице Норвегии Осло. По его словам, на которые ссылается агентство Reuters, все страны НАТО согласны с тем, что Украина должна быть принята в альянс. Когда война в Украине закончится, необходимо предпринять меры для гарантии того, чтобы российская агрессия больше не повторилась, подчеркнул Столтенберг.

Двери НАТО открыты для новых членов, заявила, в свою очередь, глава МИД ФРГ Анналена Бербок (Annalena Baerbock), указав, однако, что НАТО "не можем говорить о новом членстве в разгар войны".

Зеленский прибыл в Молдову

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Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Молдову, где проходит саммит Европейского политического сообщества.

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Воюющий на стороне Украины "Русский добровольческий корпус" опубликовал видео, в котором утверждается, что его бойцы находятся на границе России и Украины - и "совсем скоро покажется окраина Шебекино". По данным белгородского оперштаба, в районе Шебекино "идут обстрелы и слышны звуки боя".

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Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков написал в своем Telegram , что Шебекино в ночь на 1 июня находилось "под непрекращающимся огнем". По его словам, "ВСУ обстреливали из "Града" город, есть пятеро пострадавших".

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В Киевской области в ночь на 1 июня сбиты все десять ракет "Искандер", запущенных российскими войсками, сообщает Генштаб ВСУ. "Ночью враг снова применил ракеты оперативно-тактического ракетного комплекса "Искандер" по объектам гражданской и критической инфраструктуры столицы и Киевской области. По предварительным данным, силами и средствами Воздушных Сил 10 из 10 ракет были уничтожены", - говорится в сообщении Генерального штаба .

КГВА: При ночной атаке погиб один ребенок - не два, как сообщалось ранее

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В Киеве, по уточненным данным, в результате российского ракетного обстрела среди трех погибших - один ребенок (2012 года рождения), а не двое, сообщила Киевская городская военная администрация (КГВА) . Число пострадавших составило 10 человек.

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Кремль намерен в наступательных операциях в Украине заменить наемников из ЧВК "Вагнер" войсками главы Чечни Рамзана Кадырова, полагают эксперты американского Института изучения войны (ISW). В очередном аналитическом обзоре ISW упоминается заявление Кадырова от 31 мая о том, что чеченские силы "получили новый приказ" и взяли на себя ответственность за линию фронта в Донецкой области. Кадыров также сообщил, что чеченский спецназ "Ахмат" и полк спецназначения "Север-Ахмат" переброшены на Марьинское направление к юго-западу от Донецка, они должны начать "активные боевые действия" и "освободить ряд населенных пунктов". В свою очередь министерство обороны РФ заявило, что штурмовые отряды 5-й отдельной мотострелковой бригады 1-го армейского корпуса и спецназа "Ахмат" ведут наступление на Марьинском направлении.

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В Киевской городской военной администрации подвели предварительные итоги ночной ракетной атаки украинскую столицу.

В Деснянском районе погибли три человека, в том числе двое детей в возрасте 5-6 и 12-13 лет. Семь человек госпитализированы, еще двоим помощь предоставлена на месте. Поврежден жилой дом: выбиты окна и двери. Взрывной волной сорвало балкон. Кроме того, зафиксировано падение обломков на детскую поликлинику, обломками повреждены две школы (выбиты окна и двери), поврежден участковый пункт полиции, в результате падения обломков на детский сад взрывной волной вынесло окна.

В Днепровском районе - трое пострадавших, двое из них госпитализированы. В одном из домов жилого сектора в результате падения горящих обломков возникло сильное задымление, взрывной волной выбило окна. Обломки упали также на административное здание, есть поврежденные припаркованные автомобили, несколько единиц транспорта сгорели, зафиксировано падение обломков во дворах домов, на проезжей части, зеленых зонах.

В Дарницком районе в одном из домов жилого сектора из-за падения обломков взрывной волной выбило окна. Помимо этого, поврежден трубопровод горячего водоснабжения, Обломки упали и на нежилое здание, имеется разрушение на первом этаже, зафиксировано падение обломков во дворах домов на проезжей части.

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Во время атаки на Киев Россия, по всей вероятности, применила оперативно-тактические ракетные комплексы наземного базирования и ракеты были выпущены не самолетами. "Предварительно, это были крылатые ракеты и баллистического типа (окончательно количество и тип оружия определят Воздушные силы)", - написал в Telegram-канале начальник Киевской городской военной администрации Сергей Попко. Он уточнил, что, по имеющейся информации, все обнаруженные воздушные цели были уничтожены силами и средствами украинской ПВО, однако в результате падения обломков были жертвы и разрушения.

Глава Европарламента: Будем помогать Украине, пока РФ не покинет ее границы

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Европейский Союз будет оказывать Украине поддержку до тех пор, пока Россия не покинет ее границы. Об этом заявила в интервью DW председатель Европарламента Роберта Метсола. "Это не конфликт между двумя странами, а одна страна вторглась в другую и заняла часть ее территории", - подчеркнула Метсола. Говоря о планах ЕС увеличить объемы оборонного производства, чтобы направить в Украину 1 млн артиллерийских снарядов, она пояснила: "Есть два аспекта. Во-первых, Украина получит помощь, в которой нуждается. Во-вторых, страны ЕС смогут увеличить объемы (военного. - Ред.) производства для собственных нужд, потому что, как мы видим, расходы на оборону за последние несколько лет выросли".

++04.27++

Число раненых в Деснянском и Днепровском районах Киева увеличилось до 14 человек. Девять из них госпитализированы, еще пять получили помощь на месте. Киевская областная военная администрация уточнила, что погибшим детям было примерно 5-6 и 12-13 лет.

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Число жертв российской ночной атаки на Киев выросло. По предварительным данным, в Деснянском районе погибли три человека, еще четверо ранены. Среди погибших - двое детей. Всего в Деснянском и Днепровском районах госпитализированы пять человек.

Новая ночная атака на Киев: как минимум один погибший

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В Киеве и Киевской области работает ПВО. За несколько минут до этого в украинской столице и ряде регионов была объявлена воздушная тревога. Мэр Киева Виталий Кличко сообщил о серии взрывов в городе. Киевская областная военная администрация призвала жителей области находиться в укрытиях, поскольку в регионе существует угроза ракетной атаки. Чуть позже появилась информация о том, что обломки попали в поликлинику в Деснянском районе Киева. Есть как минимум один погибший и раненые.

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Из оккупированных Россией территорий Украины в Беларусь вывезли по меньшей мере 2150 детей: 1150 - в 2022 году и 1000 - с начала нынешнего года. Об этом сообщил на пресс-конференции в агентстве "Укринформ" оппозиционный белорусский политик, руководитель Народного антикризисного управления (НАУ) Павел Латушко.

Украинских детей вывозят с помощью фонда "Дельфин" из оккупированной Донецкой области, а также белорусского фонда Алексея Талая. Известны четыре места их пребывания: три - в Минской области (в частности лагерь "Дубрава") и одно - в Гомельской, сказал Латушко. По его словам, установлен факт финансирования этих преступлений из бюджета союзного государства России и Беларуси в размере не менее 29 млн российских рублей. Документы о финансировании подписывает лично Александр Лукашенко.

Представители НАУ подчеркнули, что материалы их расследования переданы в Генпрокуратуру Украины и уполномоченному по правам детей, с ними ознакомлены Европейский парламент и Совет Европы. В организации считают, что есть все основания начать расследование в отношении Лукашенко по факту военного преступления против украинских детей.

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Город Шебекино Белгородской области в ночь на 1 июня вновь подвергся обстрелу, на этот раз - на протяжении одного часа, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. По его данным, пострадали не менее двух человек. "Один мужчина с травматической ампутацией левой верхней конечности, состояние тяжелое. Второй пострадавший с контузией обратился в центральную районную больницу самостоятельно. Мужчина в состоянии средней степени тяжести. Вся необходимая медицинская помощь оказана", - написал Гладков в Telegram-канале.

США: У нас нет данных о том, кто атаковал дронами Москву

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Администрация США не располагает конкретными сведениями о том, кто именно причастен к атаке беспилотников на Москву 30 мая. Об этом заявил на брифинге в Вашингтоне координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности при Белом доме Джон Кирби. Одновременно он напомнил, что Киев отрицает свою ответственность за удар дронами, и подчеркнул, что США будет неуместно проводить собственное расследование случившегося.

Джон Кирби добавил, что США не указывают Украине, какие цели следует поражать или не поражать, а также как украинские войска должны вести боевые действия. "Именно президент Зеленский и военное руководство решают, что будут делать с военной точки зрения", - сказал представитель Белого дома. Ранее в Вашингтоне заявляли, что США не поддерживают потенциальные украинские удары по российской территории.

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Рок-певица Земфира (Земфира Рамазанова) опровергла сообщения российских СМИ о том, что она получила гражданство Франции. "Я гражданин Российской Федерации, и никаких иных гражданств у меня нет и не будет... Я плачу налоги в Российской Федерации, хотя не живу там уже год. Я люблю мою страну, но ненавижу государство", - написала Земфира в Instagram. Кроме того, она потребовала от министерства юстиции России доказать в суде, что она получала иностранное финансирование, которого у нее "никогда в жизни не было". Минюст РФ включил Земфиру в список "иностранных агентов" 10 февраля 2023 года, заявив, что певица "открыто выступала в поддержку Украины, а также получала поддержку от иностранных источников". Спустя три месяца, 10 мая, Земфира обжаловала это решение в суде.

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Мюнхенская компания Quantum Systems приняла от министерства обороны Украины заказ на 300 дополнительных разведывательных беспилотников типа Vector, сообщили в пресс-службе Quantum Systems . Дроны поставят в рамках пакета военной помощи, финансируемого правительством Германии. Это уже третий заказ на подобные беспилотники от украинского МО - в августе 2022 года у немецкой компании заказали 33 системы Vector, а в январе 2023 года - еще 105.

Дроны Vector развивают скорость до 72 км/ч, они могут находиться в воздухе 120-180 минут.

Хроника событий 31 мая 14.00 - 23.59 >>>

Хроника событий 31 мая 00.00 - 13.59 >>>

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