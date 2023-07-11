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Владимир Зеленский прибыл на саммит НАТО в Вильнюс

Марина Барановская
2 ч. назад

Россия продолжает военное вторжение в Украину, начатое 24 февраля 2022 года по приказу Владимира Путина. DW следит за событиями 11 июля.

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Президент Украины Владимир Зеленский и генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг на встрече в Киеве. Фото из архива, апрель 2023 год
Президент Украины Владимир Зеленский и генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг на встрече в Киеве. Фото из архива, апрель 2023 годФото: Alina Yarysh/REUTERS

На 503-й день полномасштабного военного вторжения России в Украину российские войска продолжают удерживать захваченные населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы Украины отражают агрессию. Проверить заявления представителей обеих сторон по независимым источникам не всегда возможно. DW продолжает следить за развитием событий вторника, 11 июля (время московское).

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Военная помощь Норвегии Украине в 2023 году составит 960 миллионов долларов, сообщает CNN со ссылкой на норвежского премьер-министра Йонаса Гара Стёре. "Украина остро нуждается в дополнительной военной поддержке и технике. Поэтому Норвегия увеличивает свою военную помощь Украине на 2,5 млрд. норвежских крон (почти 240 млн долларов) до общей суммы в 10 млрд норвежских крон (почти 960 млн долларов) на 2023 год", - заявил Стёре на саммите НАТО в Вильнюсе.

Согласно заявлению норвежского правительства, в течение пяти лет Норвегия предоставит Украине более 7,2 млрд долларов США в виде гражданской и военной помощи, а также 144 тыс. долларов США "на поддержку усилий Украины по проведению реформ".

Помимо обещания оказать Украине финансовую помощь Норвегия также обязалась увеличить свои расходы на оборону до уровня не менее 2% от валового внутреннего продукта.

НАТО еще с 2006 года требует от членов альянса тратить на оборону не менее 2% своего ВВП, однако в 2022 году только семь стран-союзниц - Греция, США, Великобритания, Польша, Латвия, Эстония и Хорватия - соответствовали этому критерию.

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Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Вильнюс для участия в саммите Североатлантического альянса. Информацию о прибытии украинского лидера подтвердил его пресс-секретарь Сергей Никифоров. Самолет Владимиру Зеленскому предоставило правительство Польши. В 18:00 по местному времени ожидается выступление президента Украины.

До последнего момента не было окончательно ясно, приедет ли Зеленский в Вильнюс. Накануне саммита официальные представители Украины связывали это решение с повесткой саммита НАТО и ответом стран-участниц на заявку Украины о присоединении к альянсу.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг анонсировал, что Владимир Зеленский 11 июля примет участие в ужине с лидерами стран альянса, а 12 июля - в заседании Совета НАТО-Украина.

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Президент Украины Владимир Зеленский планирует вечером 11 июля выступить с речью в рамках саммита НАТО в Вильнюсе, пишет агентство dpa со ссылкой на пресс-секретаря украинского лидера Сергея Никифорова. "Да, выступление будет", - заявил Никифоров. Других подробностей он раскрывать не стал. 

++16.00++

Разведка Украины отвергла причастность к убийству капитана второго ранга Станислава Ржицкого в Краснодаре. "Заявления некоторых СМИ и политиков о том, что ГУР имеет какое-то отношение к смерти Станислава Ржицкого<…> не имеют под собой никаких оснований", - утверждает глава ГУР Кирилл Буданов. "Корни того, что вчера произошло в РФ, нужно искать внутри самой России, где нарастает внутренний протест против войны в Украине", - уверяет он.

Первыми об убийстве Ржицкого сообщили Telegram-каналы Shot и Baza, позже информацию подтвердили в администрации Краснодара.

Станислав Ржицкий был убит несколькими выстрелами в спину и грудь. Он командовал подлодкой "Краснодар". Украинские СМИ отмечали, что она запускала крылатые ракеты по Украине в июле 2022 года.

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Высший антикоррупционный суд Украины конфисковал две квартиры российского дизайнера Артемия Лебедева. В Украине против Лебедева введены санкции. Служба безопасности страны 21 марта заочно предъявила ему обвинения в оправдании агрессии РФ против Украины после того, как он посетил Запорожскую АЭС. Дизайнер и блогер побывал на оккупированных РФ территориях и выкладывал оттуда "репортажи".

В Киеве Артемий Лебедев владел двумя квартирами площадью 138 кв. м и 193 кв. м. Они были взысканы в пользу государства по просьбе Минюста Украины.

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Президент Украины Владимир Зеленский подверг критике "нерешительность" и "слабость" НАТО в вопросе присоединения его страны к западному военному альянсу. Это поощряет российский террор против его страны, написал Зеленский в Twitter. "Похоже, что нет ни желания дать Украине приглашение в НАТО, ни желания сделать ее членом альянса", - отметил он. По мнению президента, "абсурдным" является отсутствие сроков вступления Украины в альянс. "Нерешительность - это слабость", - подчеркнул Зеленский.

11 и 12 июля в Вильнюсе проходит саммит НАТО. Ожидается, что президент Украины будет присутствовать на нем в качестве гостя. Генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг анонсировал, что Владимир Зеленский 11 июля примет участие в ужине с лидерами стран НАТО.

Накануне саммита украинский лидер потребовал от стран-участниц блока обязательств по вступлению Украины в НАТО. Йенс Столтенберг пообещал, что Киеву будет передано "четкое и позитивное послание на пути к членству в Североатлантическом альянсе". Однако приглашения вступить в НАТО, которого добивается президент Владимир Зеленский, Украина пока не получит: против этого выступают, в частности, США и Германия.

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К открытию саммита НАТО в Вильнюсе правительство Германии объявило о новом пакете военной техники и вооружений для Украины. Его стоимость составляет "чуть менее 700 млн. евро", заявил министр обороны Борис Писториус (Boris Pistorius).

По данным федерального министерства обороны, Германия отправит Киеву еще 40 боевых машин пехоты Marder, 25 боевых танков Leopard 1 и пять бронированных ремонтно-эвакуационных машин Bergepanzer 2. Кроме того, бундесвер поставит две дополнительные пусковые установки для ЗРК Patriot, 20 тысяч единиц артиллерийских боеприпасов и 5 тысяч дымовых снарядов. 

В новый пакет также войдут средства для разведки и борьбы с дронами и разведывательный беспилотник Luna производства концерна Rheinmetall. Кроме того, Германия отправит Украине саперное и медицинское оборудование и оборудование для полевого госпиталя. Список военной техники и вооружений, входящих в новый пакет, состоит из 31 наименования, отметили в Минобороны ФРГ.

 

Хроника событий 11 июля 00.00 - 13.59>>>

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