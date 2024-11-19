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Зеленский представил в Раде "план стойкости" Украины

Александра Иванова
19 ноября 2024 г.

"План стойкости" Зеленского предполагает усиленное производство вооружений в Украине и поддержку бизнеса государством. Выборов во время войны не будет.

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Вступление президента Украины Владимира Зеленского в Верховной раде, октябрь 2024 года
Вступление Владимира Зеленского в Верховной раде, октябрь 2024 годаФото: Ukraine Presidency via Bestimage/IMAGO

Президент страны Владимир Зеленский представил в Верховной раде во вторник, 19 ноября, так называемый "план стойкости" Украины. Его основные положения излагают украинские СМИ, а также ряд депутатов Рады в Telegram.

Отмечается, что план содержит 10 пунктов: "Единство", "Фронт", "Оружие", "Деньги", "Энергетика", "Безопасность", "Общины", "Человеческий капитал", "Культурный суверенитет" и "Политика героев" (поддержка ветеранов).

Кроме прочего, документ констатирует невозможность проведения в Украине выборов во время войны. "Никто в мире не требовал и не требует от Украины провести выборы во время войны", - цитирует Зеленского агентство УНИАН.

О производстве вооружений

План предполагает цель произвести в 2024 году не менее 30 000 дальнобойных дронов и увеличить финансирование для бригад, "чтобы повысить их автономность". "Также Зеленский поставил задачу выработать (произвести. - Ред.) 3000 крылатых ракет, а для усиления инноваций в военной сфере будет создана Технологическая ставка", - пишет онлайн-издание Liga.net.

Помимо этого, глава украинского государства сообщил о намерении изменить систему контрактов на службу в ВСУ для граждан, не достигших мобилизационного возраста.

О новой экономической политике

Говоря о денежных вопросах, Владимир Зеленский указал, что "все, что возможно, должно производиться и закупаться внутри страны", следует из той же публикации Liga.net. В свою очередь агентство УНИАН указывает, что основными направлениями новой экономической политики государства, по словам президента, должны стать максимальная поддержка украинского предпринимательства, локализация производства в стране и расширение доступа украинских производителей к рынку публичных закупок. При этом Зеленский пообещал добиться снижения давления на бизнес со стороны государственных институтов.

Что касается энергетики, то конца текущего года в Украине, согласно "плану стойкости", должны ввести "паспорта стойкости" для регионов, а в 2025 году ожидается разработка "паспортов для генерации энергетики". В статье Liga.net отмечается, что приоритетом для Киева должна остаться "атомная энергетика, признаваемая ключевым направлением для обеспечения энергетической безопасности и стабильности".

В разделе "Человеческий капитал" Зеленский пообещал создать до конца текущего года министерство объединения Украины, пишет в Telegram депутат Рады Ярослав Железняк. Здесь же, по данным Liga.net, была анонсирована "ликвидация Московской церкви".

"План победы" Зеленского

В середине октября Владимир Зеленский представил так называемый "план победы" Украины. Как напоминает агентство dpa, его основные положения касались приема Украины в НАТО и продолжения поддержки Киева западными партнерами.

 

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