Зеленский подтвердил гибель взятых в плен военных КНДР

По словам президента Украины, уже несколько северокорейских солдат скончались в плену у ВСУ от полученных ран. Солдат КНДР "добивают свои", чтобы избежать плена, утверждает он.

Военнослужащим ВСУ удалось взять в плен несколько северокорейских солдат, принимающих на стороне Москвы участие в войне России против Украины. Однако все они скончались от полученных ранений. Такое заявление сделал президент Украины Владимир Зеленский в видеообращении вечером в пятницу, 27 декабря.

"Сегодня были сообщения о нескольких солдатах из Северной Кореи. Нашим военным удалось взять их в плен. Но они были очень тяжело ранены, и их не удалось реанимировать", - указал украинский президент.

По словам Зеленского, у солдат КНДР, задействованных Россией в Курской области, много потерь. При этом "российские военные и северокорейские надзиратели вообще не заинтересованы в выживании этих корейцев". Чтобы исключить попадание северокорейцев в плен, "их свои же добивают, есть такие факты", утверждает Зеленский.

Ранее, 26 декабря, украинские СМИ и Telegram-каналы опубликовали фото, на котором, как утверждалось, был изображен первый северокорейский военный, взятый в плен в Курской области РФ.

27 декабря южнокорейское информагентство Yonhap написало, что разведка Южной Кореи подтвердила попадание в украинский плен северокорейского солдата.

Со ссылкой на южнокорейских чиновников журналисты сообщили, что на сегодняшний день, по этим данным, в Россию было переброшено около 11 000 военных КНДР. "При этом наблюдаются признаки подготовки дальнейшей отправки военных и военного оборудования (из Северной Кореи в Россию. - Ред.)", - говорилось в публикации.