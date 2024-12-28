Зеленский обсудил с Алиевым крушение самолета AZAL под Актау

Президент Украины выразил соболезнования Ильхаму Алиеву и азербайджанскому народу в связи с крушением самолета Embraer 190 компании AZAL под Актау и призвал к проведению тщательного расследования.

Владимир Зеленский обсудил крушение самолета Embraer 190 авиакомпании Azerbaijan Airlines (AZAL) с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым. Об этом украинский политик рассказал в своих соцсетях в субботу, 28 декабря.

Зеленский заявил, что выразил соболезнования в связи с катастрофой президенту Алиеву и всему азербайджанскому народу. "Мы отметили героизм пилотов и всего экипажа самолета", - добавил он..

"Ключевым приоритетом сейчас является тщательное расследование, которое даст ответы на все вопросы о том, что произошло на самом деле. Россия должна предоставить четкие объяснения и прекратить распространять дезинформацию. На фото и видео четко видны повреждения фюзеляжа самолета, в частности пробоины и вмятины, которые очень напоминают удар ракетой ПВО", - написал Зеленский. Он добавил, что поддержит Азербайджан "всеми необходимыми средствами" и призвал другие страны сделать то же самое. "Кроме того, мы договорились активизировать двусторонние контакты в ближайшее время", - заявил политик.

Путин извинился перед Алиевым за крушение азербайджанского борта

Ранее в тот же день Владимир Путин во время телефонного разговора с Ильхамом Алиевым принес ему извинения в связи с тем, что "трагический инцидент (с бортом авиакомпании AZAL. - Ред.) произошел в воздушном пространстве России". Он также выразил соболезнования семьям погибших и пожелал выздоровления пострадавшим.

Президент РФ рассказал, что самолет "неоднократно" пытался зайти на посадку в аэропорт города Грозный. "В это время Грозный, Моздок и Владикавказ атаковали украинские боевые беспилотные летательные аппараты, и российские средства ПВО отражали эти нападения", - говорится в сообщении.

Как передает агентство Reuters, Ильхам Алиев рассказал Владимиру Путину, что упавший борт "подвергся внешнему физическому и техническому вмешательству в воздушном пространстве России", после чего "полностью потерял управление и был перенаправлен в Актау".

Отмечается, что звонок состоялся по инициативе Москвы.

Крушение самолета AZAL

Летевший из Баку в Грозный самолет Embraer 190 компании AZAL потерпел крушение утром 25 декабря близ Актау на западе Казахстана. На борту находились 67 человек, включая пять членов экипажа. Из них 38 погибли, а 29 выжили. Среди погибших - командир экипажа Игорь Кшнякин, второй пилот Александр Кальянинов и бортпроводница Хокума Алиева.

Авиакомпания Azerbaijan Airlines ранее сообщила, что самолет, разбившийся в Казахстане, подвергся "внешнему воздействию". Бортпроводники Зульфугар Асадов и Айдан Рагимли, выжившие в авиакатастрофе, рассказали, что во время полета над Грозным произошло три удара по самолету.

Телеканал Euronews и агентство Reuters со ссылкой на источники в Баку рассказали, что причиной крушения самолета стала российская ракета "земля-воздух". Источники Reuters заявили, что на подлете к Грозному самолет обстреляли из российской системы ПВО "Панцирь-С".

27 декабря министр цифрового развития и транспорта Азербайджана Рашад Набиев в разговоре с журналистами заявил, что следствие установит, "каким оружием" было осуществлено "вмешательство", которое привело к крушению азербайджанского борта.