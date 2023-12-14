Владимир Зеленский неожиданно прибыл в Германию

Самолет украинского президента приземлился в аэропорту Франкфурта-на-Майне, откуда Зеленский направился в Висбаден. О целях визита не сообщается.

Президент Украины Владимир Зеленский прибыл с необъявленным визитом в Германию. Его самолет приземлился в аэропорту Франкфурта-на-Майне днем в четверг, 14 декабря, сообщила местная полиция в соцсети X. По ее данным, оттуда Зеленский сразу направился в город Висбаден - столицу федеральной земли Гессен.

"Поездка прошла без проблем", - написала полиция. Ранее она сообщила о кратковременном ограничении движения во всем регионе Рейн-Майн в связи с усилением мер безопасности во время визита Зеленского.

Информации о целях этой поездки украинского президента в Германию пока не поступало. Вполне вероятно, что он посетит американский аэродром в районе Висбаден-Эрбенхайм, где находится штаб армии США в Европе и Африке.

Ранее стало известно, что Владимир Зеленский хотел лично присутствовать на саммите Европейского Союза в Брюсселе, в повестке дня которого - вопросы о начале переговоров о вступлении Украины в ЕС и долгосрочной финансовой поддержке Киева. Лидеры Евросоюза были готовы пригласить его, но не стали этого делать якобы из-за опасений по поводу реакции венгерского премьера Виктора Орбана, пишет газета "Украинская правда".

Утром 13 декабря Зеленский также с необъявленным визитом прибыл в столицу Норвегии Осло. Перед этим он посетил Аргентину и США.

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