Владимир Зеленский назвал условие для окончания войны с Россией

На 78-й день полномасштабного военного вторжения России в Украину войска РФ продолжают попытки захватить населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы Украины и ее отряды территориальной обороны сопротивляются агрессии. Оперативно проверить заявления представителей обеих сторон конфликта по независимым источникам невозможно. Свои дома покинули уже около 12,8 млн жителей Украины. DW следит за развитием событий четверга, 12 мая (время московское).

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После прекращения поставок газа из России Болгария договорилась о закупках сжиженного природного газа (СПГ) из США. Первые поставки американского топлива должны начаться уже в июне по ценам, которые будут несколько ниже, чем у российского государственного концерна "Газпром", заявил премьер-министр Болгарии Кирил Петков.

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Крупнейшая европейская компания экспресс-доставки французский логистический оператор GeoPost передаст бизнес компании DPD в России местному партнеру, сообщает пресс-служба российского отделения DPD.

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Вице-премьер Украины Ирина Верещук заявила, что украинская сторона предлагает российской передать ей военнопленных взамен на право вывезти своих раненых военнослужащих с "Азовстали" по гуманитарному коридору. Она отметила, что договоренностей по этому плану еще нет, идут переговоры.

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Окончание войны с Россией возможно лишь после возврата всех украинских территорий, заявил президент Украины Владимир Зеленский во время беседы по видеосвязи с французскими студентами из Института политических исследований в Париже (Sciences Po). "Когда мы вернем все, что нам принадлежит, тогда мы закончим войну", - подчеркнул украинский президет. Позже он также добавил: "Если бы Украина до начала войны была в НАТО, никакой войны бы не было".

Хроника событий 11 мая 14.00 - 23.59 >>>

Хроника событий 11 мая 00.00 - 13.59 >>>

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