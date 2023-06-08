Владимир Зеленский: Москва усугубляет катастрофу

На 471-й день полномасштабного военного вторжения России в Украину российские войска продолжают попытки удержать под контролем захваченные населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы и отряды территориальной обороны Украины сопротивляются агрессии. Проверить заявления представителей обеих сторон по независимым источникам невозможно. Согласно данным ООН, свои дома покинули уже более 16 млн жителей Украины. DW следит за развитием событий пятницы, 9 июня (время московское).

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В Москве задержан участник телешоу "Битва экстрасенсов" Дмитрий Волхов (настоящая фамилия - Буриков), а также еще несколько человек "по подозрению в подготовке к вступлению в "Русский добровольческий корпус" (РДК), который воюет на стороне ВСУ. Об этом сообщило 8 июня российское агентство ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

NORSAR: Сигналы сейсмических приборов указывают на взрыв

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Специалисты норвежского научно-исследовательского центра NORSAR, проанализировав информацию с региональных сейсмических станций, обнаружили четкие сигналы, зафиксированные приборами в минувший вторник, 6 июня, в 01.54 по норвежскому времени (02.54 по украинскому). Время появления сигналов и их локализация совпадают с данными в сообщениях СМИ об обрушении плотины Каховской ГЭС. Сигналы свидетельствуют о взрыве , магнитуда сейсмических толчков колеблется между 1 и 2, указывается в сообщении NORSAR.

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Соединенные Штаты объявят о новом пакете военной помощи Украине стоимостью более 2 млрд долларов уже в пятницу, 9 июня. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на неназванных представителей администрации. Средства, выделяемые в рамках Инициативы по содействию безопасности Украины (USAI) будут направлены в основном на боеприпасы для сил ПВО, поставку Украине ракетных пусковых установок Hawk и ракет для систем ПВО Patriot.

Владимир Зеленский: Москва усугубляет катастрофу

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Президент Украины Владимир Зеленский в вечернем видеообращении 8 июня обвинил Москву в эскалации гуманитарной катастрофы, возникшей после разрушения плотины КГЭС. По его словам, российские войска усугубляют ситуацию, обстреливая спасателей и пункты эвакуации. Украинский лидер также обвинил Москву и в том, что она бросила людей, живущих в оккупированной Россией части подтопленной Херсонской области. "Сегодня в мире уже не осталось никого, кто бы не видел, что Россией управляют дикари, - заявил Зеленский. - Дикари, которые сегодня являются самым большим бедствием на планете". Президент Украины также заверил сограждан в том, что проблема питьевой воды, вызванная уходом воды из Каховского водохранилища и загрязнением грунтовых вод, будет решена. Для этого есть и ресурсы, и деньги, подчеркнул он.

В Украине вновь объявлена воздушная тревога

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В Киеве и нескольких областях Украины в ночь на 9 июня объявлена воздушная тревога. Мониторинговые группы в соцсетях сообщают об угрозе ракетных ударов и атак с воздуха. По данным МВД, в ряде регионов работает ПВО.

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На Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) продолжается откачка охлаждающей воды из Каховского водохранилища, сообщается в Twitter Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) со ссылкой на его главу Рафаэля Гросси. Забор воды удается осуществлять несмотря на то, что уровень воды снизился до так называемой "мертвой точки", когда наносы не могут работать в штатном режиме.

Грета Тунберг обвинила Россию в экоциде

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Шведская экоактивистка Грета Тунберг обвинила Россию в экоциде на юге Украины. В своем Twitter она назвала катастрофу на Каховской ГЭС "еще одним зверством" со стороны РФ и потребовала призвать Москву к ответственности за преступления.

"Этот экоцид, как продолжение неспровоцированного полномасштабного вторжения России в Украину, - еще одно зверство, от которого мир теряет дар речи, - написала Тунберг. - Наши взгляды снова направлены на Россию, которая должна ответить за свои преступления".

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Российские войска 8 июня обстреляли Торецк и Максимилиановку в Донецкой области. По данным Генпрокуратуры, в результате нападения ранены шесть человек. Начато досудебное расследование.

ГСЧС назвала число эвакуированных в Херсонской области

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Из подтопленных районов в Херсонской области по состоянию на вечер 8 июня удалось эвакуировать 2 339 человек, в том числе 120 детей. Как сообщила Госслужба по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) Украины, всего подтоплено 32 населенных пункта и 3625 домов на правом берегу реки Днепр. Эвакуация продолжается.

Хроника событий 8 июня 14.00 - 23.59 >>>

Хроника событий 8 июня 00.00 - 13.59 >>>

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